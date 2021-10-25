10 büyükelçi... F-16... Dolar... Koronavirüs... Alınan kararları Başkan Erdoğan duyuracak

25 Ekim 2021 Pazartesi 07:39 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 07:39

Bugün toplanacak kabinede gündem Başkan Erdoğan'ın 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için verdiği talimat olacak.

Son toplantısını 11 Ekim'de gerçekleştiren Kabine, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmelerine ilişkin Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na verilen talimat oluşturacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin son gelişmelere yönelik bilgilendirmede bulunacak. Başkan Erdoğan'ın 'istenmeyen adam' açıklamasının ardından ilgili ülke yetkililerinden gelen açıklamalar da masaya yatırılacak.

EKONOMİDE SON DURUM

Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirimi ve ekonomideki son durum da kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini oluşturacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün konuya ilişkin açıklamada bulunmuş, "Nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktıysak bu defa da aynı şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Suriye'de Anayasa görüşmeleri de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Toplantıda koronavirüsle mücadelede son durum da değerlendirilerek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar, okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

Toplantıda terörle mücadele, ABD'den F-16 alınması, Taliban'ın Ankara ziyareti ve yaklaşan G20 liderler zirvesi de görüşülecek.