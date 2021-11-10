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Politika

10 Kasım Atatürk'ü anma günü... Başkan Erdoğan: Milletimizin birliğine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, 'Milletimizin birliğine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz.' dedi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 08:51 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.

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