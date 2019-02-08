İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2669
  • 5,9853
  • 221.737
  • 102.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

10 numara İzmir

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, ‘10 numara İzmir’ adını verdiği seçim projelerini açıkladı. Zeybekci “İzmir’i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak” dedi. 

  • MUAMMER BAŞKAN - ATAKAN ŞEN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir’in Balçova ilçesinde düzenlenen toplantıda AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ve partililerin katılımıyla İzmir projelerini tanıttı.  İzmir için 10 ana başlık altında topladıkları projelere “10 numara İzmir”i hedeflediklerini kaydeden Zeybekci “Projelerimizden önce bilinmesi gereken tamamının insan odaklı projeler olduğudur. Daha sosyal, yeşili-çevreyi önceleyen, istihdama; kadınlarımıza, gençlerimize yönelik, sanayi ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen, muasır medeniyeti yakalayacak, akıllı şehir konseptine uygun ve hayatlara dokunacak somut projeler hazırladık” ifadelerini kullandı. 

İNSANLARIN MUTLULUĞU 

Öncelik hedefin şehirde yaşayan insanların mutluluğu olduğunu söyleyen Zeybekci “Biliyoruz ki mutlu insanlar, sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşadıkları şehirden keyif alırlarsa işte o zaman kent, sizi geleceğe taşır. Projeler İzmirliyim diyen herkesin gururu olacak. İnanıyorum ki bir gün İzmir bu cümlelerle anılacak. İçinde İzmir geçen her sohbette ‘Şampiyonlar İzmir’den çıkar’ ya da ‘Hayat İzmir’de güzel’ veya “İzmir’de yaşamak şehirli olmaktır” gibi cümleler kurulmaya başlanırsa; işte o zaman biz bütün projelerimizi başarıyla gerçekleştirmişiz demektir” diye konuştu.  

OYUNUZU İZMİR’E VERİN 

Zeybekci “Oyunuzu İzmir’e verin, İzmir’in buna ihtiyacı var. İzmir’i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak. İzmir’in hayat tarzı problemi yoktur, hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa İzmir’e saygısızlık ve haksızlıktır. Türkiye’de bunları tartışıyor olmak gericiliktir” şeklinde konuştu. 

İŞTE HİZMET PROJELERİ

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci’nin, “10 numara İzmir” adlı programında, “Her Yol İzmir’e Çıkar”, “Dünyaya Açılmak İzmir’den Başlar”, “İzmir’de Çalışan Kazanır”, “Mavi’nin Yeşille Buluştuğu Yer İzmir’dir”, “İzmir Tarihine Sahip Çıkar”, “Sahne Işıkları İzmir’de Hiç Sönmez”, “İzmir’de Yaşamak Şehirli Olmaktır”, “Şampiyonlar İzmir’den Çıkar”, “Milano Değil Barselona Değil İzmir” ve “Hayat İzmir’de Güzel” başlıkları yer alıyor. 

İÇME SUYUNA İNDİRİMİ

İzmir’in bazı bölgelerinde foseptik sorunu bulunduğunu ve hala katı atığın dağlara atıldığını belirten Zeybekci “1,5 yıl içinde katı atık sorununu çözeceğiz. Çünkü buna tahammül edemeyiz. ‘Turizm şehri İzmir’ dediğimizde yemezler çünkü bırakın İzmir’i pazarlamayı bize yazık. 1 Nisan’da bu kardeşiniz o çöplüğün tepesine çökecek” şeklinde konuştu. Suda indirim yapacağız, 10-20 ton arasında su kullanımına yüzde 50 suda indirim uygulayacağız” dedi. 

İstanbul´da 6 katlı bina çöktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Kanadalı Müslümanlardan Kadın Bakanına başörtüsü tepkisi

Kanadalı Müslümanlardan Kadın Bakanına başörtüsü tepkisi

"Münbiç yol haritası ABD için bir çıkış noktası"

'Münbiç yol haritası ABD için bir çıkış noktası'

"Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim"

'Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim'

Belediyeler sebze-meyve satacak: 80 nokta belirlendi

Belediyeler sebze-meyve satacak: 80 nokta belirlendi

İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

İran bin kilometre menzilli balistik füze üretti

'Ruanda soykırımında Fransa'nın yalanları ortaya çıktı'

'Ruanda soykırımında Fransa'nın yalanları ortaya çıktı'

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, başbakanın özel uçağı için ABD´den füze savunma sistemi aldı

Hindistan, başbakanın özel uçağı için ABD´den füze savunma sistemi aldı

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019