İzmir’in Balçova ilçesinde düzenlenen toplantıda AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ve partililerin katılımıyla İzmir projelerini tanıttı. İzmir için 10 ana başlık altında topladıkları projelere “10 numara İzmir”i hedeflediklerini kaydeden Zeybekci “Projelerimizden önce bilinmesi gereken tamamının insan odaklı projeler olduğudur. Daha sosyal, yeşili-çevreyi önceleyen, istihdama; kadınlarımıza, gençlerimize yönelik, sanayi ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen, muasır medeniyeti yakalayacak, akıllı şehir konseptine uygun ve hayatlara dokunacak somut projeler hazırladık” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN MUTLULUĞU

Öncelik hedefin şehirde yaşayan insanların mutluluğu olduğunu söyleyen Zeybekci “Biliyoruz ki mutlu insanlar, sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşadıkları şehirden keyif alırlarsa işte o zaman kent, sizi geleceğe taşır. Projeler İzmirliyim diyen herkesin gururu olacak. İnanıyorum ki bir gün İzmir bu cümlelerle anılacak. İçinde İzmir geçen her sohbette ‘Şampiyonlar İzmir’den çıkar’ ya da ‘Hayat İzmir’de güzel’ veya “İzmir’de yaşamak şehirli olmaktır” gibi cümleler kurulmaya başlanırsa; işte o zaman biz bütün projelerimizi başarıyla gerçekleştirmişiz demektir” diye konuştu.

OYUNUZU İZMİR’E VERİN

Zeybekci “Oyunuzu İzmir’e verin, İzmir’in buna ihtiyacı var. İzmir’i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak. İzmir’in hayat tarzı problemi yoktur, hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa İzmir’e saygısızlık ve haksızlıktır. Türkiye’de bunları tartışıyor olmak gericiliktir” şeklinde konuştu.