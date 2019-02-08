10 numara İzmir
AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, ‘10 numara İzmir’ adını verdiği seçim projelerini açıkladı. Zeybekci “İzmir’i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak” dedi.
- MUAMMER BAŞKAN - ATAKAN ŞEN
İzmir’in Balçova ilçesinde düzenlenen toplantıda AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ve partililerin katılımıyla İzmir projelerini tanıttı. İzmir için 10 ana başlık altında topladıkları projelere “10 numara İzmir”i hedeflediklerini kaydeden Zeybekci “Projelerimizden önce bilinmesi gereken tamamının insan odaklı projeler olduğudur. Daha sosyal, yeşili-çevreyi önceleyen, istihdama; kadınlarımıza, gençlerimize yönelik, sanayi ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen, muasır medeniyeti yakalayacak, akıllı şehir konseptine uygun ve hayatlara dokunacak somut projeler hazırladık” ifadelerini kullandı.
İNSANLARIN MUTLULUĞU
Öncelik hedefin şehirde yaşayan insanların mutluluğu olduğunu söyleyen Zeybekci “Biliyoruz ki mutlu insanlar, sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşadıkları şehirden keyif alırlarsa işte o zaman kent, sizi geleceğe taşır. Projeler İzmirliyim diyen herkesin gururu olacak. İnanıyorum ki bir gün İzmir bu cümlelerle anılacak. İçinde İzmir geçen her sohbette ‘Şampiyonlar İzmir’den çıkar’ ya da ‘Hayat İzmir’de güzel’ veya “İzmir’de yaşamak şehirli olmaktır” gibi cümleler kurulmaya başlanırsa; işte o zaman biz bütün projelerimizi başarıyla gerçekleştirmişiz demektir” diye konuştu.
OYUNUZU İZMİR’E VERİN
Zeybekci “Oyunuzu İzmir’e verin, İzmir’in buna ihtiyacı var. İzmir’i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak. İzmir’in hayat tarzı problemi yoktur, hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa İzmir’e saygısızlık ve haksızlıktır. Türkiye’de bunları tartışıyor olmak gericiliktir” şeklinde konuştu.
İŞTE HİZMET PROJELERİ
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci’nin, “10 numara İzmir” adlı programında, “Her Yol İzmir’e Çıkar”, “Dünyaya Açılmak İzmir’den Başlar”, “İzmir’de Çalışan Kazanır”, “Mavi’nin Yeşille Buluştuğu Yer İzmir’dir”, “İzmir Tarihine Sahip Çıkar”, “Sahne Işıkları İzmir’de Hiç Sönmez”, “İzmir’de Yaşamak Şehirli Olmaktır”, “Şampiyonlar İzmir’den Çıkar”, “Milano Değil Barselona Değil İzmir” ve “Hayat İzmir’de Güzel” başlıkları yer alıyor.
İÇME SUYUNA İNDİRİMİ
İzmir’in bazı bölgelerinde foseptik sorunu bulunduğunu ve hala katı atığın dağlara atıldığını belirten Zeybekci “1,5 yıl içinde katı atık sorununu çözeceğiz. Çünkü buna tahammül edemeyiz. ‘Turizm şehri İzmir’ dediğimizde yemezler çünkü bırakın İzmir’i pazarlamayı bize yazık. 1 Nisan’da bu kardeşiniz o çöplüğün tepesine çökecek” şeklinde konuştu. Suda indirim yapacağız, 10-20 ton arasında su kullanımına yüzde 50 suda indirim uygulayacağız” dedi.
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