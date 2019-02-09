11 soruda yerel seçim rehberi
Türkiye, 31 Mart’ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart Yerel Seçimleri’nde oy kullanacak. Oy verme işlemi Doğu ve Güneydoğu’nun tamamı ile Karadeniz’in bazı illerinde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. YSK’nın belirlediği takvime göre kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilen 11 sorunun yanıtları şöyle;
1- Seçime kaç siyasi parti katılacak?
Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.
2- Belediye başkan adaylıkları ne zaman kesinleşecek?
Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında 19 Şubat 2019 Salı günü en geç saat 17.00’ye kadar verecek. Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca 3 Mart’ta ilan edilecek.
3- Seçmen nerede oy kullanacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.
4- Büyükşehir olmayan illerde neler için oy verilecek?
Büyükşehir olmayan illerde ise ‘il genel meclisi üyeliği’, ‘belediye başkanı’, ‘belediye meclis üyeliği’ ve ‘muhtarlık ve ihtiyar heyeti’ için oy verilecek.
5- Büyükşehirlerde yaşayan seçmen neleri oylayacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’daki seçmenler, ‘büyükşehir belediye başkanı’, ‘belediye başkanı’, ‘belediye meclis üyeliği’ ile ‘muhtarlık ve ihtiyar heyeti’ için oy kullanacak.
6- Köylerde ne olacak?
Köylerde ise ‘il genel meclisi üyeliği’ ile ‘muhtarlık ve ihtiyar meclisi’ için oy atılacak.
7- Pusulalar kaç zarfa konulacak?
Oy pusulaları tek zarfa konulacak.
8- Oy pusulaları ne renk?
Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.
9- Hangi ilde ne zaman oy verme işlemi başlayacak?
YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
10- Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak?
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00’den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
11- Önce hangi oylar sayılacak?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
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