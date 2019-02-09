11 soruda yerel seçim rehberi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart Yerel Seçimleri’nde oy kullanacak. Oy verme işlemi Doğu ve Güneydoğu’nun tamamı ile Karadeniz’in bazı illerinde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. YSK’nın belirlediği takvime göre kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilen 11 sorunun yanıtları şöyle;

1- Seçime kaç siyasi parti katılacak?

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

2- Belediye başkan adaylıkları ne zaman kesinleşecek?

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında 19 Şubat 2019 Salı günü en geç saat 17.00’ye kadar verecek. Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca 3 Mart’ta ilan edilecek.

3- Seçmen nerede oy kullanacak?