'111 projeyle Ankara lider olacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara’da faaliyet gösteren 16 radyonun ortak yayınında soruları cevapladı. Gençlere, çocuklara, kadınlara, engellilere, yeşile, çevreye yönelen 11 ana başlık altında 111 ayrı proje belirlediklerini ifade eden Özhaseki, “11 ana başlığın hepsinde Ankara lider olacak. Önceliklerinin metro sistemini çoğaltmak lazım. Şu anda yer üstü ve altı 64 kilometre metro hattı var. Biz bunun üstüne 60 kilometre daha planladık. Ayrıca Ankara’ya binden fazla spor alanı yapacağız. Ulus esnafı ile 15 gün içerisinde bir araya geleceğim ve sorunlarını çözeceğim” ifadelerini kullandı.

HİZMETE AÇILIYOR

Mamak’ta kentsel dönüşüm sorunu bulunduğuna işaret eden Özhaseki, “9 bin 200 kişi evlerini alamamışlar. Öncelikle bunu bitirip, o evleri teslim edeceğiz. 13 yerde büyük Millet Bahçesi planladık. 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stat yapılacak. Yeni yapılan Eryaman Stadı ve Ankapark’ta bu yaz büyük hizmet verecek” açıklamasında bulundu.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Siteler esnafı için de değişik bir projelerinin bulunduğunu bildiren Özhaseki, “Önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Siteler’in çevresinde hazine arazileri var. Üretim haneleri oraya taşıyıp, Siteler’i sadece showroom olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabii bu konulara esnaflarımızla oturup birlikte karar vereceğiz. Ankara’da çok güzel üniversitelerimiz, öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz, odalarımız, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehri derneklerimiz var. Bunlarla birlikte şehri yöneteceğiz” dedi.