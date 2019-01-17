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115’lik Fatma ninenin Başkan Erdoğan sevgisi 

Adıyaman’da yaşayan ve çok sevdiği Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek isteyen asırlık çınar Fatma Özden için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

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Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Yeşilyurt Mahallesi’nde tek katlı bir evde yalnız yaşayan ve yaşamı boyunca 2. Abdülhamid’den Mustafa Kemal Atatürk’e onlarca devlet büyüğünün dönemine tanıklık eden 115 yaşındaki Fatma Özden’i evinde ziyaret etti. 

ASIRLIK ÇINAR ÇOK ARZU EDİYOR

Fatma nine Çelik’e, Başkan Erdoğan’ı ölmeden önce görmeyi arzu ettiğini söyledi. Çelik de asırlık çınarın isteğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ileteceğini belirterek, yaşlı kadının evde bakım hizmeti alması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetlerinden yararlanması, yaşlılık aylığı alması gibi çalışmaları da başlattı. 

İSTEĞİNİ YETKİLİLERE İETECEĞİZ

İl müdürü Çelik, yaptığı açıklamada, “ Fatma Özden’i de evinde ziyaret ettik, sağlığı yerinde, gençlere taş çıkartan bir duruşu var. Kendisi Başkanımıza ya misafir olmak ya da Adıyaman’da evinde ağırlamak istediğini söyledi. Biz de bu isteğini ilgili yerlere ileteceğiz. İnşallah 2019 yılı içerisinde Fatma Özden’in talebi karşılanmış olur. Çünkü dünya gözüyle en son talebi ölmeden Başkanımız Erdoğan’ı görmek.”

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