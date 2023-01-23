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Politika

11'inci toplantı öncesi şaşırtmayan gelişme: Laf var, aday yok

Seçimlere kısa süre kala Altılı Masa'da adaylık bilmecesi sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, altılı masanın 26 Ocak'taki toplantısında da cumhurbaşkanı adayının netleşmeyeceğini açıkladı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 07:51 - Güncelleme:
11'inci toplantı öncesi şaşırtmayan gelişme: Laf var, aday yok
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, altılı masanın 26 Ocak'taki toplantısında da cumhurbaşkanı adayını netleştirmeyeceğini açıkladı.

Altılı masanın 11'inci toplantısına sayılı günler kala muhalefetten beklenen açıklama geldi.

Geride kalan 10 toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik hiçbir adım atmayan parti liderleri, 11'inci toplantıda da sessizliğini koruyacak.

Sık sık ittifak içindeki kriz iddialarıyla gündeme gelen altılı masanın toplantı sonrası nasıl bir açıklama paylaşacağı merakla bekleniyor.

PASI ŞUBAT'A ATTI

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan CHP'li Seyit Torun, bu buluşmada da adayın açıklanmayacağını duyurdu.

Torun, "26 Ocak'ta yeniden bir araya gelecekler. 30'unda da hükümet programını açıklayacaklar.

Ondan sonra da şubat ayı içerisinde mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

  • Seyit Torun
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