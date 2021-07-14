İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2021 Çarşamba / 4 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6414
  • EURO
    10,185
  • ALTIN
    503.93
  • BIST100
    1364.66
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ''15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir''
Politika

''15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir' dedi.

DHA14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:06
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim içi sempozyuma katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yargı organlarımız bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren FETÖ üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.