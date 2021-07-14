DHA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim içi sempozyuma katılarak konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yargı organlarımız bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren FETÖ üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir." dedi.