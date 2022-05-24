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Politika

15 yıl sonra kritik ziyaret! İsrail'den Türkiye açıklaması: Çok önemli

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin 'iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması açısından çok önemli olduğunu' söyledi.

AA24 Mayıs 2022 Salı 13:55 - Güncelleme:
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Haitat, AA muhabirine Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.

İsrailli Sözcü, "Çavuşoğlu'nun ziyareti iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması sürecinin bir parçası olarak gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bugün Filistin'in Ramallah kentine geldi ve Filistinli Mevkidaşı Riyad el-Maliki tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu yarın da İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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