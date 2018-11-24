17 Avrupa ülkesi, 10 bin AİHM kararına uymadı 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi raporuna göre, üye devletlerden Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Litvanya, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Romanya, Makedonya, Türkiye ve Ukrayna AİHM’in verdiği on binin üzerindeki kararı uygulamıyor. Yunanistan, ülkesindeki Türk azınlığa yönelik AİHM kararını yıllardır uygulamıyor ama hiç bir yaptırımla da karşılaşmıyor. Hukukçular, AİHM kararlarının Türkiye’deki hukuk sisteminin iyileşmesinde geçmişte önemli katkılar sağladığını ama son Demirtaş kararında, bizdeki hukuk işleyişindeki teknik sorunlardan kaynaklanan nedenlerle Türkiye aleyhine karar verdiğini kaydetti. Karara itiraz sürecinin devam ettiğini belirten hukukçular, özellikle Demirtaş’ın 6-8 Ekim olaylarındaki katkısına ilişkin belgelerin sunulması durumunda AİHM kararının değişebileceğine dikkat çekmekle beraber, AB ve AP kanadından gelen ‘Üyelik sürecini askıya alırız’ açıklamalarının siyasi olduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Hukukçu Cüneyt Toraman, konuyla ilgili “Demirtaş konusunda yanlı karar verdiğini düşünüyorum. Ben Yasin Börü davasının avukatıyım. Demirtaş’ın yargılandığı 6-8 Ekim olayları davası ile Börü davası birleşse ve mahkumiyet kararı verilseydi AİHM bu kararı alamazdı. AİHM’in geçmişte başörtüsüne ilişkin kararları var, ‘Bu sizin iç hukukunuz’ diyerek. Ama AİHM’in Türkiye’nin hukuki sürecine katkısı oldu geçmişte” dedi.