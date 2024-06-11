Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyareti sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

ÖZEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00 civarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmak üzere parti genel merkezine geldi.



18 yıl sonra bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret ediyor. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. pic.twitter.com/X98t7gQYAs — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 11, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU BAYRAK ASILDI

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

İLK GÖRÜŞME 2 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

18 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

18 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özel görüşmesi... Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak: Meselenin samimiyet testi bu çizgidir