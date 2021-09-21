''1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin jeopolitik gücünü çok daha ileriye götürecek''

AA 21 Eylül 2021 Salı 13:22 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 13:22

Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyesindeki programda yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını, köprünün Türkiye'nin iftihar projelerinden biri olduğunu söyledi. Köprünün hizmete girmesinden sonra Türkiye ekonomisine büyük katkı yapacağını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi Avrupa ve Asya ile birleştirerek Türkiye'nin zaten var olan jeopolitik gücünü çok daha ileriye götürecektir. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışıldı. Geçen seneki çalışmaları da hatırlıyorum, bu yaz içinde hız arttırılarak artık bir, iki tabya kaldı, onlar da tamamlandıktan sonra köprünün ayakları sağlamlaşmış olacak. Bir teknoloji harikası olarak bu köprü buraya kadar geldi. Özellikle yüksekliğinde 18 Mart'ı işaret eden, aynı şekilde kulelerin üstünde aziz şehitlerimizin hatırasına yapılan abideleriyle birlikte şehitlerimizin ruhunu aziz eden bir köprü olarak ortaya çıkıyor. Boğazın öteki tarafında Çanakkale Şehitleri Abidesi var, buradaki 1915 Köprüsü de ecdadımıza karşı, şehitlerimize karşı bir saygının destansı bir abidesi olarak burada yükseliyor."

Türklerin Avrupa'ya geçişinin ilk gerçekleştirdiği yerlerden birinin de köprünün yakınları olduğunu aktaran Kurtulmuş, köprünün bu anlamda da sembolik bir özelliğinin bulunduğunu kaydetti.

Köprüyü "mükemmel bir proje" olarak değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin yakın gelecek tarihindeki en önemli günlerinden birine şahitlik ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tören aslında sonraki nesillere aktarılacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a millet adına şükranlarını sunduğunu belirten Kurtulmuş, Erdoğan'ın projeyi gün gün takip ettiğini ve vaktinden önce açılmasını sağlayacak bir liderlik ortaya koyduğunu söyledi.

Projeyle tüm vatandaşların iftihar edebileceğini dile getiren Kurtulmuş, emeği geçenlere de teşekkür ederek en kısa zamanda kazasız bir şekilde tamamlanmasını temenni ettiğini kaydetti.