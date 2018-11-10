20 il'e yeni anket

AK Parti’de aday adaylarının başvuruları devam ederken, Genel Merkez’de gerçekleştirilen 7 saatlik toplantıda, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının hazırladığı raporların ve teşkilat başkanlığının bölgelerde yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırladığı raporların değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda her il ve ilçelerinin durumları ayrı ayrı masaya yatırıldı.

MEVCUT BAŞKANLAR

İllerde mevcut başkanların durumları öncelikli olarak ele alındı. Başkanla devam edilip edilmeyeceğine ilişkin veriler otaya konurken, bu tabloda başkanlarla ilgili yapılan memnuniyet anketleri ve performans değerlendirmeleri etkili oldu. Telefon ve SMS anketleri ile halka sorulan “Kimi başkan olarak görmek istiyorsunuz” sorusuna verilen yanıtlar ise o il ve ilçedeki yeni başkan adayının kim olacağının belirlenmesinde önemli bir kriteri oluşturdu.

40 İL GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, yerel yönetimler ve teşkilat başkanlığının ortaya koyduğu veriler üzerinden büyükşehirleri sona bırakmak üzere küçük illerden başlanılarak 40 ilin tek tek değerlendirildiği öğrenildi. İlk toplantıda yapılan değerlendirilen

40 ilden 20’sinde anketlerin tekrar yaptırılması ve öne çıkan isimlerle ilgili yeni bir değerlendirme sürecinin başlatılması benimsendi.

DEVAM EDECEK

Toplantıların, Başkan Erdoğan’ın başkanlığında devam ettirilmesi ve aday adaylığı süreçleri devam ederken, genel bir tablo değerlendirmesinin tüm iller için yapılması da benimsendi. Bu kapsamda diğer illerin durumları da, daha sonra yapılacak toplantılarda ele alınarak genel bir fotoğrafı çıkartılmış olacak.