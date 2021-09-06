20. yıl dönümünde gündemi sarsacak iddia! FBI ajanları: Suudi Arabistan'ın parmağı var

star.com.tr 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:16

Birleşik Devletler önümüzdeki Cumartesi günü, ABD tarihindeki en kanlı terör saldırısı olan ve Amerika'nın Afganistan ve Irak işgalleri de dahil olmak üzere yirmi yıl süren 'Terörle Mücadele' politikalarının gerekçesi olarak gösterilen 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 20. yıldönümünü kutlayacak.



Saldırıları kimin yaptığı ve kimlerden destek alındığı yönündeki iddialar yıllardır kamuoyunda konuşulurken, saldırılara ilişkin bir soruşturmada yer alan eski bir FBI ajanı, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2000'lerin ortalarında San Diego'da yaşayan iki 11 Eylül saldırısı faili Nawaf al-Hazmi ve Khalid al-Mihdhar'ın, uçak kaçırma öncesi faaliyetlerini araştırmak için kurulan bir FBI istihbarat soruşturması 'Operation Encore'da çalışan Gonzalez, CBS News'e "19 hava korsanının kendi başlarına 3.000 toplu cinayet işleyemeyeceğini" söyledi .

Şu anda 11 Eylül kurbanlarının aileleri için çalışan ve Suudi Arabistan'ın saldırılardaki olası rolünün kapsamını ortaya koyan belgelerin gizliliğinin kaldırılmasını isteyen kıdemli ajan, 'Teröristlerin desteklediğini anlamak için FBI ajanı olmanıza gerek yok." dedi.

'SUUDİ AJAN YARDIM ETTİ'

Gonzalez'e göre, şüpheli bir Suudi istihbarat ajanı olan Omar al-Bayoumi, bir Suudi vatandaşı olan Hazmi ve Mihdhar'a yardım etti ve Bayoumi'nin sözde Los Angeles'taki bir restoranda sözde "tesadüfen" onlarla karşılaşıp onları oraya taşınmaya çağırdı.

Eski ajan, Bayoumi'nin adamların bir daire bulmasına ve bir banka hesabı açmasına yardım ettiğini ve gelecekteki hava korsanlarının yakındaki bir uçuş okulunda uçak uçurmak için eğitim almaya başladığını iddia ediyor. Bu şahıslardan ikisi, Pentagon'u vuran uçaktaki 5 kişiden ikisiydi.

Şimdi 11 Eylül aileleriyle çalışan bir başka eski FBI ajanı olan Ken Williams, 11 Eylül'e kadar uzanan bir notta üstlerini Arizona'da uçuş dersleri alan potansiyel teröristler hakkında uyardı. Williams, "Kanıt orada. Onu gördüm. Ancak koruyucu düzen nedeniyle ayrıntılara giremiyorum.' dedi.

İki eski ajan, Encore Operasyonu'nun kayıtlarının yayınlanmasına izin verilirse Amerikalıların 11 Eylül olayları hakkındaki anlayışının değişeceği konusunda ısrarcı açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan, 11 Eylül Saldırılarıyla herhangi herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade etti ve Bayoumi'nin, Hazmi ve Mihdhar'la tesadüfen tanıştığını ve onlara muhtaç Müslümanlar olarak yardım ettiğini iddia etti.

11 EYLÜL KOMİSYONU TEMİZE ÇIKARDI

2004'te yayınlanan son 11 Eylül Komisyonu raporu, aşırılık yanlısı grupları bilerek desteklediğine veya yardım ettiğine dair "güvenilir bir kanıt" bulunmadığını belirterek, Suudi istihbarat ajanını 'görevi kötüye kullanmaktan' temize çıkardı.

Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili hâlâ gizli olan belgeleri, yıl sonuna kadar olası gizliliklerin kaldırılması ve yayınlanması için gözden geçirme sürecine başlayacağını duyurdu.

İnceleme, Suudi hükümetine terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla dava açan 11 Eylül ailelerinin artan baskısı ve başkanın saldırıların yaklaşmakta olan 20. yıldönümü öncesinde bir şeyler yapması yönündeki talepleri üzerine geldi.

11 Eylül 2001'deBaşkent Washington ve New York'ta kaçırılan uçaklarla düzenlenen saldırılarda, 2 bin 977 kişi ve uçakları kaçıran 19 hava korsanı öldü. Saldırılarda 6 binden fazla kişi yaralandı. kaçırılan uçaklardan biri, yolcuların kontrolü ele geçirmeye çalışması sırasında düştü.

Polis, itfaiyeciler, temizlik işçileri, kurtarma ve temizleme operasyonlarına yardım etmek isteyen sıradan New York sakinleri de dahil olmak üzere binlerce kişi, İkiz Kulelerin çöküşünü takiben Ground Zero'daki zehirli toz ve diğer kirleticilerin neden olduğu kanserler ve diğer rahatsızlıklara yakalandı.

On beş Suudi uyruklu, iki Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, bir Lübnanlı ve bir Mısırlı dahil olmak üzere 19 hava korsanı, 1990'lar boyunca yurt dışındaki ABD çıkarlarına karşı saldırılar düzenleyen El Kaide* lideri Usame bin Ladin ile saldırıları planlamakla suçlandı.

ASILSIZ İDDİALARLA İŞGALLERE GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Saldırılardan sonraki ilk üç yıl içinde, bin Ladin terör eylemlerine karıştığını yalanladı. Ancak 2004'ten itibaren çıkan bazı görüntülerde sorumluluk üstlenmeye başladı. ABD ve NATO müttefikleri, 2001 yılının sonlarında Taliban'ın Bin Ladin'i teslim etmeyi reddetmesi üzerine Afganistan'ı işgal etti, ancak onu orada asla bulamadı.

Bin Ladin'in Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad kentindeki bir malikaneye düzenlenen ABD SEAL Ekibi baskınında öldürüldüğü bildirildi. ABD ve müttefikleri, bundan sonra on yıldan fazla bir süre Afganistan'ı işgal etmeye devam edeceklerdi.

11 Eylül, 2003 Irak işgalini haklı çıkarmak için bir bahane olarak kullanıldı. Bush yönetimi, savaşın başlangıcında Saddam Hüseyin'in, laik Baas hükümeti olduğu bilindiği halde, El Kaide ile iş birliği yaptığını iddia etti.

2007'de, yani işgalden dört yıl sonra, Bush dönemi eski CIA Direktörü George Tenet, 60 Dakika'ya ABD'nin "Irak'ta herhangi bir otoritenin, 11 Eylül'de El Kaide ile suç ortaklığı ya da herhangi bir suç ortaklığı olduğunu asla doğrulayamadığını." itiraf etti.

2020'de Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'deki olası rolüyle ilgili belgelerin yayınlanmasına yönelik devam eden engellemeyi haklı buldu. Bilgilerin açıklanmasının "devlet sırlarını" ortaya çıkarabileceğini iddia etti, ancak bu sırların ne olduğunu açıklayamadığını belirtti.

Dönemin Ulusal İstihbarat Direktörü Richard Grenell, "Bu bilgiler korunmalıdır, çünkü ifşasının ciddi hasara ve çoğu durumda ABD'nin ulusal güvenliğine ağır hasar vermesi beklenebilir." dedi.

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