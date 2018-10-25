2018 PKK’ya mezar oldu

Yerli ve milli üretim insansız hava araçları ile nokta tespiti yapan güvenlik güçleri silahlı insansız hava araçları ile terörün kökünü kazıyor. Güvenlik güçlerince örgütün şehir ve kırsal yapılanmalarına yönelik yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda 638’i ölü olmak üzere bin 124 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün sadece şehir yapılanmalarına yönelik 2 bin 683 operasyonda 12 bin 923 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan yaklaşık 3 bini tutuklandı.

SAYILARI 750’YE DÜŞTÜ

Güvenlik güçlerinin, özellikle son iki yılda düzenlediği operasyonlarla ağır kan kaybı yaşayan örgütün kırsal kadrosundaki teröristlerin sayısı, en zayıf dönemlerindeki 750’ye kadar geriletildi. Operasyonlar sonucu çıkmaza giren terör örgütü, eleman temini konusunda sıkıntı yaşıyor. Elde edilen istihbarata göre, harekat alanı daralan örgütün üst düzey sorumluları, eleman bulmakta güçlük çeken yurt içi ve dışı kadrolarına ağır eleştirilerde bulundu. Örgüte katılımın en düşük seviyede bulunması ve teslim olan terörist sayısındaki artışın, örgütteki çözülmenin hızlandığının göstergesi olduğu ifade edildi.