2018/13 sayılı genelge bürokrasiyi bitirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bürokrasiyi tüm kurumlardan kaldırıp, başkanlık sistemini devletin her kademesinde hayata geçirecek 2018/13 sayılı genelgeyi dün yayınladı. Resmi Gazete’de yayınlanan genelgede, kamu hizmetinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması istenerek, bürokrasiye yapılan tüm başvuruların anında takip edilerek ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilmesi istendi.

MİLLET ODAKLI DEVLET

Bürokratik oligarşiyi bitirmek, sisteme dinamizm kazandırmak için getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, “Kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili icraat, güçlü yasama ve güçlü icraat” gibi avantajlarıyla öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam anlamıyla tüm kurum ve kuruluşlarıyla yerleşmesi sırasında yaşanan bazı aksaklıklar Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle sonlandırıldı.

Başkan Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgede, “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması”nın yeni sistemin öncelikli hedefi olduğunun altı çizildi.

Bürokrasideki hantallığı anlatmak için halk arasında kullanılan “bugün yarın gel” anlayışının yeni dönemde adeta kökünün kazınacağı,şu ifadelerle kaydedildi:

İLK BAŞVURU YERİ...

“Kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin hızlı ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.”

Genelgede, kamu kurumlarına yapılan başvurularda “görev alanı” bahanesine de dikkat çekildi. Bürokraside sıklıkla kullanılan bu yönteme adeta neşter vuruldu. Genelgede, “Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek” denildi. Genelgede, “Başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğrudan sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır” kesin hükümleri yer aldı.