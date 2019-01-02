2018’de DEAŞ'a türk darbesi

Türkiye, barış ve huzuru bozmaya çalışan, terör örgütü DEAŞ’a karşı etkin mücadelesini 2018’de de kararlılıkla sürdürdü. Dünyada DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi sürdüren Türkiye, yurt içi ve dışındaki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu. 2018 yılında yürütülen çalışmalarda aralarında DEAŞ’ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 3 bin 38 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 408’i tutuklandı. Örgüte ait doküman, silah ve mühimmat da ele geçirildi. Aralık ayının son haftasında yakalanan çok sayıda zanlının emniyetteki işlemleri sürerken çok sayıda DEAŞ üyesi ise yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

ÜST DÜZEY ÇÖKÜŞ

Terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde ‘sağlık emiri’, ‘tarım bakanı’ gibi üst düzey sorumlularının ve çok sayıda yabancının uyruklu kişilerin de bulunduğu 203 zanlıdan 95’i tutuklandı. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi S.S ve örgütün sözde ‘medya sorumlusu’ olduğu belirlenen A.A.H. (22) tutuklandı. Örgütte ‘Cellat’ olarak faaliyet gösteren M.K da Şanlıurfa’da tutuklandı.

‘EMİRLER’ YAKALANDI

Yurt içinde güvenlik güçlerinin hız verdiği operasyonlar neticesinde İzmir’de de sözde örgüt emiri Kasır el-Haddavi , “Sincar askeri emiri” Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve Telafer’de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu ile örgütün sözde “Adana Emiri” Eyüp B’ de yakalanarak cezaevine gönderildi. Genellikle büyük şehirlerde örgüte eleman kazandırmaya çalışan sözde sorumlular bir bir yakalanırken örgüt adına faaliyet gösterip ülkeye kaçak yollarla giriş yapanlar da mercek altına alınıyor. Hatay’ın Belen ilçesinde, DEAŞ’ın ‘infazcısı’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ’IN PARA KASALARI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya’ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi, 24 şüpheli yakalandı. Şüpheliler beraberindeki 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde ‘mavi kategori’de 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DEAŞ’lı Ayşenur İnci, 15 Aralık’ta Habur Sınır Kapısı’nda teslim olarak tutuklandı.