11 Ocak 2021 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:19

2020 muhasebesinin yapılacağı toplantıda, 2021 hedefleri ele alınacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve insan hakları konusunda reform çalışmalarında gelinen son nokta da gündemde olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın reform hazırlıklarıyla ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

İki bakan iş dünyası baş-ta olmak üzere sivil toplum örgütleri ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda kamuoyunun beklentilerini paylaşacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE KARABAĞ SUNUMU

Terörle mücadeleyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bilgilendirme yapması öngörülüyor. Karabağ’da Rusya ile yapılacak devriyeyle ilgili son gelişmeler de aktarılacak.

NORMALLEŞME TASLAĞI MASADA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, kabine toplantısında son 6 haftadır gerçekleşen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarına yansıması ele alınacak. Normalleşme adımları için bir taslak programın masada olması bekleniyor. Aşılama takvimi ve ilk etapta kimlerin aşılanacağına yönelik kabinede değerlendirme yapılması öngörülüyor.