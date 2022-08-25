Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genel Merkez'de yapılan sürpriz toplantıyla AK Parti seçim hazırlıklarına resmen başladı. Toplantıda hazırlıklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, "100 gün yüz yüze" sloganıyla vatandaşlarla buluşan partililerin izlenimleri dinlendi. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Toplantıda alınan karar kapsamında Başkan Erdoğan'ın seçim beyannamesi ve seçim manifestosunun içeriği üzerinde çalışmalar yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre beyannamede vurgu 2053 ve 2071 vizyonları olacak. 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek, yeni vaatler sıralanacak.

HER ALANDA ANLATILACAK

Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı anlatılacak. Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez'de tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek. Teşkilat Başkanlığı yapılacak miting programları ve teşkilatların saha çalışmalarına ilişkin program hazırlayacak. Seçim İşleri Başkanlığı da sandık müşahitleri ve görevlilerinin tespiti ve bunların eğitimi için hazırlıklarını yapacak. Tanıtım ve Medya Başkanlığı da seçim sloganları, müzikler ve görsel içerikler üzerine çalışma yapacak. Çalışmaların ardından Cumhur İttifakı'nın ortak seçim stratejisi de ortaya çıkacak.