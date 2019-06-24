'2023 hedeflerine birlikte yürüyeceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, “Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz” ifadesini kullandı. Öte yandan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar’da kullandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için Üsküdar Kısıklı’daki konuttan saat 12.20’de Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, ‘3300’ numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Kabine girerek tercihini yapan Erdoğan, oy zarfını sandığa attı. Başkan Erdoğan’ın ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.

Başkan Erdoğan,seçimle ilgili, basın mensuplarına açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bu şekilde yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Ne yazık ki 31 Mart’tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Dün İstanbul’umuzda bu seçimi gerçekleştirdi. Temennim odur ki, İstanbul’umuza İstanbul’umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Gayretleriniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da Başkan Erdoğan ile aynı sandıkta oy kullandı.

ÇOK GAYRET ETTİK

Basın mensuplarının seçime katılım oranının ne olacağına ilişkin soruları üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşıma için” diye konuştu.