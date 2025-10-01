İSTANBUL 22°C / 14°C
1 Ekim 2025 Çarşamba
  • 24 TV'den TBMM'de özel yayın... ''CHP'nin tavrı bir başkaldırı teşebbüsüdür''
Politika

24 TV'den TBMM'de özel yayın... ''CHP'nin tavrı bir başkaldırı teşebbüsüdür''

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Öte yandan CHP, söz konusu açılışa katılmayacağını açıkladı. CHP'nin kararını eleştiren Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, ' Bu, Türkiye demokrasisine ve elbette siyasetine de zarar veren bir karar. CHP'nin kararı başkaldırı teşebbüsüdür. CHP, Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak doldurması gereken güçlü muhalefet alanını boşaltmış oluyor.' dedi.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı bugün özel gündemli oturumla açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Meclis'te Milletvekillerine hitap edecek.

24 TV'nin TBMM önünde gerçekleştirdiği özel yayına konuk olan isimler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan CHP, Meclis'teki açılış toplantısına katılmayacağını duyurdu.

"CHP'NİN KARARI DEMOKRASİYE ZARAR VERİYOR"

24 TV canlı yayınına katılan Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, CHP'nin toplantıya katılmama kararını eleştirdi.

Özkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi adı üstünde yasama organımız. Ve yasama organını temsil eden milletin vekillerinin burada tam kadro olarak mecliste bulunmaları icap ederdi. Anayasa da bunu buyuruyor zaten ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu özel oturuma katılmayacağını biliyoruz.

Bu, Türkiye demokrasisine ve elbette siyasetine de zarar veren bir karar. Haliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında CHP'nin protestosuna dair eleştirilerini yönelteceği, çağrılarını içeren bir mesaj paragrafı olacaktır diye düşünüyorum

Özkan, konuşmasının devamında "CHP, Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak doldurması gereken güçlü muhalefet alanını boşaltmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR MUHALEFET ANLAYIŞI DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

24 TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, CHP'nin katılmama kararına tepki gösterdi.

İleri, "TBMM, her daim yoğun çalışan bir meclistir. Büyük bir devletin meclisidir Bu, Türkiye'nin kronik muhalefet problemiyle ilgili yeni bir gelişmedir. Benim bakış açıma göre, maalesef çok beklenmedik ve çok şaşırtıcı değildir. Bir demokraside olmaması gereken bir manzaradır. Bu tarz bir muhalefet anlayışının dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Terörsüz Türkiye sürecine ve Kardeşlik Komisyonu'nun çalışmalarına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, söz konusu meselenin "yüzyıllık" bir mesele olduğunu vurgulayarak "Terörsüz Türkiye"meselesi çok önemli bir meseledir. Türkiye'de bu komisyonun varlığı dahi bizatihi çok önemlidir. Bu mesele, yüzyıllık bir meseledir. AK Parti döneminde sessiz reformlar dediğimiz adımlar çok önemlidir." dedi.

Yayman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz gündemine hakimdir. Türkiye'de bu konuda sözü olan herkesi çağırmıştır ve büyük bir demokratik olgunlukla dinlemiştir.

