240 sandalyeli parlamentoda kriz aşılıyor! Türkler hükümet ortağı olmaya hazırlanıyor

Ülkenin kuzeydoğusundaki Rusçuk bölgesinde seçim kampanyasının açılışına katılan HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, kampanya çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Bu seçimlerde parti olarak son derece net ve açık "sağduyu, sorumluluk ve diyalog" sloganını seçtiklerini belirten Karadayı, "İnşallah, bu seçimlerden sonra hükümet ortağı oluruz ve Bulgaristan'ın en büyük problemi olan, devam eden siyasi krizi çözer, onu aşabiliriz." dedi.

Kampanya sırasında HÖH'ün milletvekili adayları ile Bulgaristan'ın tamamını gezeceklerini dile getiren Karadayı, "Seçimdeki hedefimiz milletvekili sayısını yükseltmek, parlamentoda iktidara katılmak, seçimden sonra Bulgaristan'daki siyasi krizi aşmak, hükümet kurup bu hükümette ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da 240 sandalyeli parlamentoda 36 milletvekili bulunan HÖH'ün Genel Başkanı Karadayı, ülkeyi köşe bucak gezerek mümkün olduğu kadar çok seçmenle yüz yüze gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Seçimde yurt dışında da oy kullanılabileceğini anımsatan Karadayı, yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına HÖH'e destek vermeleri çağrısında bulundu.

- "DEPREMDEN SONRA HEMEN YARDIMA KOŞTUK"



Karadayı, parti olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilk saatlerde Türkiye'ye yardıma koştuklarını anlattı.

Seçimlerden önce Türkiye'yi ziyaret edip Bulgaristan vatandaşları ve partinin seçmenleriyle görüşmeyi planladıklarını ifade eden Karadayı, "Maalesef bu felaket, bu deprem engel oldu, büyük Türkiye'ye büyük bir geçmiş olsun diliyoruz." diye konuştu.

Karadayı, partinin yerel örgütlerinden 1500 kişinin 29 bölgede seferber olup yardım için kapsamlı kampanya başlattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, Türk halkının, kardeşlerimizin yanında yer aldık. Biz Bulgaristan'da çok büyük bir yardım kampanyası düzenledik. 115'ten fazla tırla Türkiye'ye yardım malzemesi götürdük. Bağış hesaplarımızda 2,5 milyon leva (1,25 milyon avro) birikti, yaklaşık 100 yaşam furgonunu Türkiye'ye yolladık."

Bulgaristan hükümetinin de ilk saatlerde Türkiye'ye yardım ve kurtarma ekipleri yolladığına işaret eden Karadayı, "Böylesi zor ve acı bir durumda kendimizi mobilize ederek gerekli organizasyonumuzu yapabildik. Bunlar, bizim için gurur verici olaylardır. Yardım kampanyamız bizim açımızdan başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

HÖH'ün seçim kampanyasındaki tüm etkinlikler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve Yunanistan'daki tren kazasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşuyla başlıyor.

- İKİ YILDA 5'İNCİ GENEL SEÇİM



Bulgaristan Parlamentosunun son 4 dönemde hükümet kuramaması nedeniyle ülkede son iki yılda halk, 5'inci kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 2 Nisan'daki genel seçimde yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşların ulusal siyasete yön verebilmeleri için 3 kıtada, Türkiye dahil 62 ülkede 770'i aşkın noktada sandık kuracak.

Kamuoyu araştırmaları, yeni parlamentoda yer alabilecek en az 5 siyasi güç arasında HÖH'ün 3'üncü büyük parti olacağını gösteriyor.