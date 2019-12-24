'25 milyon lirayı ben valizle mi getireceğim'

STAR ANKARA 24.12.2019 03:06 - Güncelleme: 24.12.2019 03:06

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Belediye Meclisi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu sonrasında dün de basın toplantısı düzenledi. Eskişehir Yolu üzerindeki Togo Kuleleri ile benzer durumda olan 79 dosya daha olduğunu ifade eden Aygün, “Şimdi Mansur Yavaş’a bir çağrım var. Lütfen hemen geri kalan 79 dosyayı bir aç bakalım neler var. İnsanlar 79 tane hangi projeler mühürlenecek onun peşine düşmüş vaziyette. Sayın Yavaş bu 79 projeyi açıklamak durumunda, 79 inşaatı acaba mühürleyecek mi? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı, onu da bilmiyorum. Ama benim başıma geldi” diye konuştu.

LONDRA’DA KİMİN EVİ VAR?

Aygün şunları söyledi: “Benden rüşvet istediler, benden para istediler. İrtikapa girer bu diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki ‘Sinan Aygün FETÖ’cü…” Beni FETÖ’cülükle suçladı. Ve diyor ki ‘Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50’sine el koysunlar’ diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni kötüye nasıl bağlamaya çalışıyor…Sayın Yavaş diyor ki “Parayı FETÖ’cülere verdi, yurt dışına kaçtı” Bu sene 40’ıncı yılım benim. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra’da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunun araştırın bakalım. FETÖ’cülükle suçlanacak en son insan benim.”

OKUL İÇİN İSTENMEDİ

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve CHP’li bazı Belediye Meclisi üyelerinin gibi okul için kendisinden para istemediğini yineleyerek, aralarında geçen konuşmayı da aktardı. Aygün, “25 milyon diyorsunuz, kardeşim bunun bir protokolü yok mu? Bunu ben valizle mi getireceğim dedim. Tık yok. ‘Ne verecen’ dediler ilk görüşmede. Burası dinleniyordur dedim. Bu para istenirken hiç okul kelimesi geçmedi, ben konuyu açtım, bu olmaz dedim” diye konuştu.

Aygün, “25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım. Fazladan 95 bin metrekare inşaat yapmışım, bunun değeri de 950 milyonmuş. Bu adam Ankara’yı yönetecek, gerçekten belediye için mahsurlu bir adam. Peki benim rantım 950 milyon lira, iddiası o. Ben rantı da ona veriyorum, arsayı da, iki tane kuleyi de ona veriyorum. Burasını 550 milyona gelsin benden alsın” dedi.

Aygün özetle şunları söyledi: “Beni belediyeye çağırdılar, Perşembe günü. Yanımda da kız kardeşim var, bir konuşalım diye. Grup odasına girdik 8 tane Meclis üyesi… ‘Abi ne vereceksin’ Ben dedim ki, sizde hiç mi korku yok ya, bu nasıl bir soru. Yahu burası dinleniyordur, benimle bu konuyu nasıl konuşursunuz? Benden şunu isteyin. Niye istiyorsunuz benden para? İstinafa müracaat edip etmemek için... Gerçekten şüphelendim. CHP’nin grup odası, burası dinleniyordur. Dedim ki ‘Siz ne kadar cesaretli adamlarsınız’ dedim, ‘Ben gidiyorum’ çıktım. Belediyenin bürokratları yok. ‘’İmar Daire Başkanı’nı çağırın’ dedik, adam geldi Allah var. Üstüne basarak söylüyorum. Bu Mansur’dan belediyeden, Ankara’nın çekeceği var diye düşünüyorum.Ben Mansur Yavaş’ın özel kalemine dilekçe veriyorum. Çünkü yanlış bir iş yapmadım. 16,00’da verdim, 16,57’de istinafa başvurdular. 17.28’de dilekçelerini geri çektiler” diye konuştu.

İZİN VERİLMEDİ

Rüşvet iddialarında adı geçen okul konusunda da bilgi veren Aygün, 12 Nisan 2017’de Ankara Valiliği izniyle babası adına okul yaptırmak istediğini ve gerekli ruhsatları da aldığını söyledi. Aygün, inşaat devam ederken idare mahkemesinin okul yapılamayacağı kararı aldığını belirtti. Aygün, “Bu karara üst mahkeme de ‘imar plan mevzuatına, kamu yararına uygun bulunmadığı’ gerekçesiyle iptal etti” şeklinde konuştu.