27 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti... Şentop: ''Akdeniz havzasında barış ve refaha önemli katkı sağlayacak''

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:05

Şentop, Madrid'deki Meclis binasında gerçekleşen görüşmede Meclis şeref defterini imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop deftere, "Türk ve İspanyol sıcakkanlılığı ve dostluğa değer veren özellikleri, evrensel ve demokratik değerlerimiz, stratejik ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır." ifadesini yazdı.

İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin sıkılaştırılmasının Türkiye ve İspanya'yı birbirine daha çok yakınlaştıracağını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Akdeniz havzasında barış ve refaha önemli katkı sağlayacağına ve ikili ilişkileri daha ileri düzeye taşıyacağına inandığım Türk ve İspanyol parlamenterlerinin yakın çalışmaları samimi arzumuzdur. Bu bağlamda Sayın İspanyol Meclis Başkanı Batet'e ev sahipliği ve yakınlığı için teşekkür ediyorum."

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Batet'in ardından Senato Başkanı Ander Gil Garcia, Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetiyle de görüşecek.

Şentop'un görüşmeleri Kovid-19 önlemlerinden dolayı basına kapalı yapıldı.

Diğer yandan Şentop, sabahki programında IE Business Scholla'ya bağlı olan "Global International Relations Center"da (Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezi) farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ve profesörlerle bir araya gelerek, ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Şentop'a, TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da eşlik ediyor.