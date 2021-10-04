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Politika

28 Şubat hükümlülerine ret! 7 eski general cezaevinde kalacak

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp raporu tamamlandı. Adli Tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

4 Ekim 2021 Pazartesi 15:08 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:19
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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp raporu tamamlandı. Adli Tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

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