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28 Şubat kafası Foça’da hortladı

İzmir’in Foça ilçesinde 28 Şubat kafası hortladı.

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Gaziler günü törenlerinde bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürerek protestoda bulundu.Tören alanını terk eden grup alana yakın bir yerde toplanarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na buradan katıldı. 28 Şubat özlemcilere cevabı Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar verdi. Akar, yaptığı yazılı açıklamada sunucunun resmi kadrolu öğretmen olduğunu ve kıyafetin mevzuata uygun olduğunu belirtti. Akar, “Okulun resmi kadrolu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gaziler Günü programında sunucu olarak görev almıştır. Mevzuatımıza göre kadın öğretmenler kamusal alanda başörtüsü ile görev yapabilmektedirler. Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte resmî törenlere katılabilmektedir. Görevini bu kapsamda yürütmüştür. Ferdi yapılan protestoya karşı çıkarak törene katılan tüm katılımcılar başta olmak üzere, resmi ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar öğretmenimizin yanında yer almıştır.” 

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