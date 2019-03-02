28 Şubat’a sahip çıktı

Dönemin Refah-Yol hükümetine darbe yapmak için kurulan Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) başkanı eski orgeneral Çetin Doğan İngiliz bir gazeteye verdiği röportajda tarihe post modern darbe olarak geçen 28 Şubat hakkında açıklamalarda bulundu. Doğan, 28 Şubat’ın 15 Temmuz’la ilişkisi sizce nedir? sorusu üzerine “Mevcut hükümet, bu tür adamların atılmasını engelledi. Atılmasını engellediği adamlar bu darbeyi yapanlar. Bu süreç devam etse, başarılı olsa, bu iş sonuna kadar devam etseydi, Silahlı Kuvvetler de irticai yapılanmaya geçit verilmezdi, 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışma hareketi olmazdı” ifadelerini kullandı. 28 Şubat’ın özlemini çektiğini söyleyen Doğan, Türkiye’de laikliğin elden gittiğini ve yaşananların demokratik bir cumhuriyette yaşanan şeyler olmadığını iddia etti.

TAMAMEN TESADÜF

O dönem askerin siyasete müdahale etmediği söyleyen Doğan, BÇG’nin de hiçbir kuruma talimat veya emir vermediğini söyledi. O dönemde hükümet ile asker arasında sorun olmadığını ifade eden Doğan sokaklara inen tanklar hakkında “Ben bunun tamamen bir tesadüf olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Necmettin Erbakan hakkındaki soruyada cevap veren Doğan “Erbakan mütedeyyin bir kimse, dini inançlarıyla İslami düşünce ile belli bir çizgide olan bir kimse ama aynı zamanda Türk milliyetçisi, Türkiye’yi öne çıkartan vatanını öne çıkartan bir insan. Bir Osmanlıcı değil” dedi. Beş yıl hapis yattıktan sonra yargılandığı 28 Şubat davasından da müebbet hapis cezasına çarptırılan Doğan’ın ve diğer sanıkların temyiz süresi boyunca hapse girmemesine karar verilmişti.