299 HDP'li zillet ittifakında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. “94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. Doğu ve Güneydoğu’ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle hem terörün şah damarı kesildi. İmar ve inşa yapılırken asayiş olayları azaldı” diyen Bakan Soylu, seçimlerde, HDP’nin ‘Batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ söylemiyle Millet İttifakı’nın içerisinde yer almasına ise şu cevabı verdi:

MECLİSE CHP TAŞIDI

‘Şer cephesi’ ve ‘zillet’ dedikleri bu ittifaka HDP’nin her yönüyle destek oluyor.HDP, şu anda zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday ve belediye-il genel meclis üyesi verdi. Bunların 27’si sadece HDP’ye kayıtlı, CHP’den ve diğer ittifak partilerinin listesinde de var. Onun dışında birbiri lehine çekilmeler var. Bunlar sadece oraya kayıtlı olup da oradan aday olanlar.

“31 Mart’ta zayıf çıkarsak, içerisinde HDP’nin de PKK’nın talimatlarının bulunduğu ittifak, Türkiye’ye 4,5 yılı zehir, zindan eder” diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun geçen seçimden farkı şudur, 24 Haziran’da HDP’yi, Meclise taşıyan CHP ve Kılıçdaroğlu’dur. Ama bunun farkı şu; beraber icraya gelmek istiyorlar. Yani dün Cizre Belediyesinde, Erciş Belediyesinde, Sur Belediyesinde yaşadığımızı bugün İzmir’den Buca’ya kadar, dün Buca’da olduğum için söylüyorum, İstanbul’dan hangi belediye kazanacaksa Ankara’ya kadar bütün belediyelerde artık PKK’nın bir temsilcisi, Kandil’den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu ‘PKK’ya bir tünel açmak’ demektir, o zaman biz terörle mücadeleyi ne için yapıyoruz, bu soruyu kendimize sorarız.

YPG İLE ANLAŞMA

Birilerinin “Amerika talimat verecekmiş, YPG, Türkiye’ye saldırmayacakmış?” şeklinde ifadelerinin bulunduğuna değinen Soylu “Zillet ittifakının ilk maddesini gördünüz. YPG/PKK anlaşmasının nasıl olduğunu, işin içerisinde kimlerin olduğunu. Kendileri söylüyorlar, biz söylemiyoruz” diye konuştu.

İRAN İLE ORTAK PKK OPERASYONU

Çözülme sürecindeki PKK’yla ilgili bilgiler de veren Bakan Soylu “Yurt içi terörist, şu an da 755 diyorlar ama o 755’in bir bölümü yurt dışında. Şu anda yurt içinde 700’ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak’tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor” dedi. Soylu, bu süreçte İran’la da önemli bir iş birliği yaptıklarına değinerek “Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran’la PKK’ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak” ifadelerini kullandı.