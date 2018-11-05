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2’si üst düzey 45 terörist etkisizleştirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Teröristlere dağları dar eden Mehmetçik yine destan yazdı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 143 operasyon yapıldı. 740 terör örgütü yanlısı gözaltına alındı. Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Turuncu kategoride aranan ‘Fırat Çeli’ kod adlı Selim Demiroğlu, Gri kategoride aranan ‘Baran’ kod adlı İlyas Karakoç adlı teröristin de bulunduğu 2’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi.

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