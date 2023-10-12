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Politika

3 aylık terör bilançosu! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörü ülkemizin dışına çıkaracağız

Terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Son 120 günde 309 terörist etkisiz hale getirildi. Kırsalda ve şehirde PKK'ya yönelik yapılan tüm operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 1810 şüpheli gözaltına alınırken 433'ü tutuklandı, 336'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 61 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'de PKK/YPG altyapısı vuruldu. 38 mafya tipi örgüt çökertildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Terörü ülkemizin dışına çıkaracağız' dedi.

12 Ekim 2023 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
3 aylık terör bilançosu! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörü ülkemizin dışına çıkaracağız
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Milletimizin duası ile, ekiplerimizin gayreti ile suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz. Operasyon görüntülerini izlediğimizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl azimle görevlerini yerine getirdiğine şahit oluyorsunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından anbean paylaşıyorum. Bu mücadeleyi açık ve net şekilde yansıtıyoruz. Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu.

"PKK/YPG'YE AİT ENERJİ TESİSLERİ BOMBALANDI"

1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar oeprasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK YPG'ye ait altyapı üst yapı enerjit tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek

AK Parti göreve geldiğinde terör gündemi vardı. 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin esası terörü gündemimizden çıkarmaktır. Bir daha terör nedeniyle kapalı yaylamız, tek bir kulübemiz dahi olmayacak.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • terör
  • operasyon

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