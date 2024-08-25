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Politika

3 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasını hazmedemediler! İddialara cevap verildi

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Aziziye, Horasan ve Köprüköy Belediye Başkanlarına yönelik herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 15:03 - Güncelleme:
3 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasını hazmedemediler! İddialara cevap verildi
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Küçükoğlu, Palandöken Dağı'ndaki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında, 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanıyla ilgili iddialara yönelik açıklamada bulundu.

AK Parti safına katılan 3 belediye ile hizmet serüvenini birlikte yürüteceklerini anlatan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Bu geçişlerle alakalı çok net ifade edeceğim. Bir belediye başkanının, bir seçilmişin, herhangi bir şekilde öyle ya da böyle tehditle, şantajla partimize katılması zinhar külliyen yalandır. AK Parti'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bu geçişlerin önünde, arkasında hiçbir olumsuzluk olmamıştır, olamaz."

Küçükoğlu, kamuoyundaki beklentileri karşılamak için 3 ilçe belediye başkanıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini ve partilerine katılmaları konusunda herhangi bir zorlama yapılmadığını anlatarak, "Aziziye, Horasan ve Köprüköy Belediyeleri, hizmet serüvenine AK Parti çatısı altında devam edecekler." dedi.

Küçükoğlu, Erzurum'a 500 milyon değerinde bir yem fabrikasının kurulacağını ve bölgenin ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Toplantıya katılan AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü de konuşmalarında kente yönelik plan ve çalışmalarını anlattı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve AK Parti ilçe başkanlarının katıldığı toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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