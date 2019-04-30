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3 bin metrede terör nöbeti

İran sınırının sıfır noktasında, kahraman Mehmetçik bir yandan terör örgütü PKK’ya geçit vermezken bir yandan da yasa dışı geçişlere ve kaçakçılara geçit vermiyor.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe Üs Bölgesi’nde sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçik, kar kış demeden görevini sürdürüyor. Yüksekova ilçesi Esendere 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Tuğ Tepe Üs Bölgesi’nde, nisan ayına rağmen yer yer 10 metreyi bulan kar örtüsü ve eksi 20 derecede seyreden hava sıcaklığına rağmen Mehmetçik arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 

YERLİ VE MİLLİ DESTEK 

Kontrol altında olan yüksek rakımlı dağlarla çevrili sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sağladığı imkanlarla büyük bölümü yerli ve milli silahların yanı sıra son teknolojiyle teröristlere karşı etkin mücadele yürüten kahraman Mehmetçik, bir yandan kaçakçılığın da önünü kesiyor. Kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede, Türkiye’ye geçişleri önlemek amacıyla zorlu kış şartlarında özel kıyafetleriyle faaliyet yürüten Mehmetçik, eksi 20 derecede 7/24 esasıyla nöbet tutuyor. İran sınır hattında 7/24 esasıyla terörizm ve kaçakçılıkla mücadele ettiklerini ifade eden askerler, görevlerinin başında olduklarını söyleyerek, kimsenin gözünün arkada kalmamasını istedi. 

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