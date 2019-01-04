3 elçinin güven mektubunu kabul etti

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih’i ile görüşmesinin ardından dün sırasıyla Vietnam, Hırvatistan ve Ekvator Ginesi büyükelçilerini kabul etti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk kabulü Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen oldu. Büyükelçi Tuyen, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu. Tuyen’in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Ardından Külliye’nin Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic Külliye’ye geldi. Kabulde Büyükelçi Cvitanovic, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu. Hrvoje Cvitanovic’in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliyesi’de son kabulu ise Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama oldu. Büyükelçi Nchama’nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Erdoğan’a takdim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

HIRVATİSTAN

VİETNAM