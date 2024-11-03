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  • 3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında! Ömer Çelik'ten anlamlı paylaşım
Politika

3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında! Ömer Çelik'ten anlamlı paylaşım

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde iktidara gelmesini 'Türk siyasi tarihinin yeni bir başlangıcı oldu' sözleriyle kutladı.

3 Kasım 2024 Pazar 11:35 - Güncelleme:
3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında! Ömer Çelik'ten anlamlı paylaşım
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 22 yıl önce Türk milletinin iradesiyle seçilen AK Parti için anlamlı bir paylaşım yaptı. AK Parti sözcüsü Çelik açıklamasında şunlara yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı.

"TÜRK SİYASİ HAYATININ YENİ BAŞLANGICI"

Bundan tam 22 yıl önce bugün @Akparti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu.

Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı.

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