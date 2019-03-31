İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi
Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılan ilk Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.
31 BİN 124 SANDIK KURULDU
10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.
İstanbul'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.
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