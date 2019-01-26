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'31 Mart'ın ardından bütün İP çözülür'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart seçimlerinin ardından İP’te dağılmaların başlayacağını belirterek, “İP’in kurulması zaten bir operasyondu” dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Biga ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında yaptığı konuşmada yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Genel Seçimlerinde İP’e oy verenlere seslenen Turan, “Bakın bu ülkede demokratik kültür içinde her parti baş tacıdır. Kim kime oy veriyorsa saygındır, lafımız yok ama bir konuyu hatırlatmak isterim. Türkiye’de HDP-CHP ittifakına, terörle arasına mesafe koyamayan parti ile CHP ittifakına ülkücü kardeşlerimizi yanaştırabilmek için bir operasyon yaptılar” ifadelerini kullandı. 

MİLLİ RUH YOK 

İP’in kurulmasını bir operasyon olarak niteleyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu parti neden 10 sene önce, 20 sene önce kurulmadı da bugün kuruluyor? Dediler ki ‘Bu ülkenin milliyetçisi sağcısı, CHP’nin olduğu, HDP’nin olduğu bloğa gitmiyor, gitmeyecek.’ Tuttular sözüm ona milliyetçi olan bir parti kurup, milliyetçi oyları CHP’nin yanına götürmeye kalktılar, çalıştılar ama umduklarını bulamadılar. İP’e oy veren Bigalı kardeşlerim, muhafazakar demokratsan adres belli, solcuysan da adres belli ama iki arada bir derede kalmanın hiçbir anlamı yok. Ben sandığa giderken iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Göreceksiniz toplama halde devam eden İP’in yarından sonra dökülmeye başladığını. Orada bir ittifak olamayacağını, orada bir milli ruh olmadığını ülkücüler de görecek.” 

SAFLAR BELLİ OLMALI 

Bülent Turan, 31 Mart seçimlerinin ardından çıkacak tablo ile İP’de dağılmaların başlayacağını ifade etti. Her seçmenin safını bugünden belli etmesi gerektiğini söyleyen Turan, “Biga’nın CHP’den alacağı hiçbir şey yok. Kaldı ki şu andaki CHP, Atatürk’ün kurduğu CHP ile zerre alakası olan bir CHP değil. Atatürk’ün partisi olduğu zaman Anıtkabir’den kampanyaya başlarlardı. Şimdi Edirne’den, Demirtaş’tan başladılar kampanyaya. O yüzden diyorum ki Atatürk’ün CHP’si ile bugünkünün hiçbir alakası yok” değerlendirmesini yaptı. 

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