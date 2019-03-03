İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'31 Mart’ta ülkemiz hedefine koşacak'

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu: 31 Mart akşamı şöyle sandıkları bir patlatın da Türkiye’nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin bir sillesini vurun. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin Trabzon’da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı’ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Trabzon’da bugün yine bir destan yazıldığını söyledi.

Vatandaşların 31 Mart akşamı önümüzdeki 4,5 yıla, Türkiye’nin geleceğine, yarınlarına, umutlarına çok büyük destek vereceğini anlatan Soylu, şöyle devam etti: Tam 50 yıldır Türkiye’de 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. İlk kez 4,5 yıl seçimin olmadığı bir döneme doğru gidiyoruz. Burada güçlü bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan’a, Murat Zorluoğlu’na, Cumhur İttifakı’na hep birlikte eğer destek verirseniz, her zaman yaptığınızı yaparsanız, bilesiniz Türkiye sadece yürümeyecek, Trabzon sadece yürümeyecek, Türkiye sadece koşmayacak, Trabzon sadece koşmayacak, Türkiye uçacak ve Trabzon uçacak. 

HAİNLER GÜLMESİN 

Bu anlayışın Türkiye’nin her tarafındaki vatandaşlara anlatılması gerektiğine işaret eden Soylu, “Terörle güçlü mücadele yapıyoruz, ekonomi ile güçlü mücadele yapıyoruz, milli ve yerli üretimle güçlü mücadele yapıyoruz. Trabzonlu hemşehrilerim, bizim boynumuzu Kandil’in önünde eğmeyeceksiniz, değil mi? Bize Pensilvanya’yı güldürmeyeceksiniz, değil mi? Allah sizden razı olsun. 31 Mart akşamı şöyle sandıkları bir patlatın da Türkiye’nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin bir sillesini vurun” değerlendirmesinde bulundu. 

Partiyi kapatıp kaçtı

İçişleri Bakanı Soylu “Kılıçdaroğlu’nun adım attığı yerde ot bitmiyor. Adayların belirleneceği gün partisini kapattı, kaçtı. Genel başkan partisini kapatıp kaçar mı? 10 katlı  binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare ede ceksin” dedi.

CHP´li Celal Çelik´ten FETÖ itirafı:Kılıçdaroğlu´nun talimatıyla destek verdik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de istifa depremi

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de istifa depremi

İşgalci İsrail'den Kudüs'te insanlık dışı müdahale

İşgalci İsrail'den Kudüs'te insanlık dışı müdahale

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

Bakan Selçuk sevindiren rakamı paylaştı

Bakan Selçuk sevindiren rakamı paylaştı
 

POPÜLER HABERLER

Güney Kore´ye Türk 'MUHAFIZ'ı

Güney Kore´ye Türk 'MUHAFIZ'ı

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA