367 garabetini hortlatma çabası! YSK'nın emsal kararı boşa çıkardı

2006'daki '367 garabeti' benzeri girişimler 14 Mayıs öncesinde yeniden sahaya sürüldü. YSK'nın 2011'deki kararları ise ortaya atılan tüm iddiaları çürütüyor.

2006'da AK Parti cumhurbaşkanı seçtirmesin diye ortaya atılan '367 garabeti' benzeri girişimler 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim öncesinde de hortladı. Ancak YSK kararı, yeni sistemin mimarları ve 'muhalif' hukukçuların açıklamaları, "seçim kanunu değişiklikleri uygulanamaz ve Erdoğan aday olamaz" iddialarını geçersiz kılıyor.

HANGİ SEÇİM KANUNU GEÇERLİ

Muhalefete göre; Seçim Kanunu geçen yıl 6 Nisan'da değişti. Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasındaki, "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" hükmü nedeniyle, 6 Nisan'dan sonra yapılacak seçimde uygulanabilir. Ancak 'seçimler' ifadesi 'seçim günü' olarak değil, YSK'nın seçim sürecini başlattığı gün olarak kabul edilmeli. Bu durumda, YSK, süreci 60 gün önce 14 Mart'ta başlatacağı için, yeni seçim kanunu 14 Mayıs'ta uygulanamaz.

Bu görüş, cumhurbaşkanı seçimini düzenleyen yeni 6271 sayılı Kanun'daki "Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir" hükmüne dayanıyor. Muhalefete yakın Prof. Ersan Şen sosyal medyadan, Prof. Levent Köker ve Doç. Murat Sevinç ise Amerika'nın Sesi kanalına verdikleri demeçlerde dile getirdiler. Buna göre, "kanunun eski hali de geçerli olmayacağı için, seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren madde uygulanamayacak, yani 'barajsız seçim' yapılacaktı."

YSK: OY VERME GÜNÜ ESASTIR

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oysa Anayasa'da 'yapılacak seçimler' ifadesinin '60 günlük sürecin ilk günü'nü değil 'oy verme günü'nü işaret ettiği, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla kesinleşmiş durumda.

YSK, 4 Mart 2011 tarihli 140 No'lu kararında, 12 Haziran 2011'de yapılan seçimlerde, 10 Nisan 2010'da yürürlüğe giren seçim yasaları değişikliklerinin 'uygulanabileceğine' karar verdi. Kararda, 'oy verme günü'nün esas alınması gerektiği, 'sürecin ilk günü'nü esas almanın, Anayasa'da belirtilen bir yıllık süreyi 60 gün daha uzatmak anlamına geleceği belirtildi.

Karar, Başkan, Başkanvekili ve 4 üyenin oyuyla, 6'ya 3 çoğunlukla alındı. Üç üyenin 'seçimin başlangıç tarihi'nin esas alınması görüşü kabul görmedi.

2023 seçimlerinde de kararı YSK verecek ve YSK kararlarına itiraz edilemiyor.

EMİNAĞAOĞLU: UYGULANIR

Ayrıca, eski Yargıtay Siyasi Partiler Bürosu Savcısı, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve CHP milletvekili adayı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu da görüşünü sosyal medyadan duyurdu. Eminağaoğlu, "Anayasa'da seçimin başlangıç tarihi kavramı yok. Seçim kavramı var. O da oy verme günü. Bir yıllık anayasal süre, yasa ile ileri geri çekilemez. 14 Mayıs'ta olabilecek bir seçimde yeni yasa uygulanır" dedi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Muhalefetin zorlama bir başka anayasa yorumu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla ilgili.

Muhalefete göre; Anayasa'nın 101. maddesi gereği cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl ve iki defayla sınırlı; ancak ikinci dönemde TBMM 5'te 3 çoğunlukla (360 oy) seçim kararı alırsa bir kez daha aday olabiliyor. Bu durumda 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, seçim kararını kendisinin alması halinde aday olamaz.

Ancak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliğinin mimarlarından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir hukuki engel olmadığını" vurguladı. Bozdağ, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliği ile 'hükümetin, yürütmenin başı' konumuna geldiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 2018'de, devletin başı, yürütme organı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Aksine yorum yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, anayasa'nın 75, 77 ve 101. maddesinin '2018 cumhurbaşkanı ve parlamento seçimi ile yürürlüğe girdiğini' görürler. Dolayısıyla 101'inci maddenin ilk uygulaması anayasa'ya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması 2023'te olacaktır. Bizimki iddia değil hukukun söylediğidir" dedi.

Bozdağ gibi, yeni sistemin mimarlarından hukuk profesörü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum da, "16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir dönem görev yaptı. 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır" vurgusunu yapıyorlar.

PROF. ŞEN: ERDOĞAN ADAY OLUR

Hukukçu Prof. Ersan Şen de, Twitter'dan açıkladığı görüşünde, "Yasama ve yürütme organlarından hangisi seçimlerin yenilenmesine karar verirse versin, mevcut cumhurbaşkanının seçimlere girebilmesi mümkündür, hatta süresinde yapılan seçimlere de katılabilir. 2017 yılı Anayasa değişikliğiyle yürürlüğe giren yeni sistem ve süresini tamamlayamaması nedeniyle mevcut cumhurbaşkanının seçimlere girebilmesinde hukuki bir sakınca görmüyorum" dedi.

YSK SEÇİM TAKVİMİNİ 21 MART'TA BAŞLATACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi ile ilgili 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından süreç başlıyor. Seçimi öne çekme kararının Meclis'te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ise Meclis'te 334 oyu bulunuyor. 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İyi Parti, 6 Nisan'dan sonraki bir tarihte seçim olmasına destek vermeyeceğini açıklamıştı. Bu durumda seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kulislerde, Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtilirken, YSK'nın takvimi 21 Mart'ta başlatması bekleniyor. Bu kapsamda cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak. Seçmenden 100 bin imza talep edecek adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin nisanın ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Aday olacak kamu görevlileri ile belediye başkanlarının ise 17 Mart'a kadar istifa etmeleri gerekiyor.

367 HUKUK GARABETİ NEYDİ

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yerine 16 Mayıs 2007'de TBMM'de yeni cumhurbaşkanı seçilecekti. Anayasa'ya göre ilk iki turda nitelikli çoğunluk (367 oy), ikinci turda ise salt çoğunluk (276 oy) yeterli olduğu için, TBMM'de 354 milletvekili bulunan AK Parti'nin, en geç ikinci turda cumhurbaşkanı seçtirmesi bekleniyordu. Yargıtay eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, '367 sayısının sadece karar için değil toplantı için de geçerli olduğu' iddiasını ortaya attı. Buna rağmen ilk tur oylama yapıldı, ancak CHP '367 kişi katılmadı' iddiasıyla oylamayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Genelkurmay Başkanlığı, 27 Nisan 2007'de internet sitesinden (daha sonra e-muhtıra olarak anılacak) bir açıklama yayınladı ve 'seçimlerde laikliğin tartışma konusu yapıldığı, ordunun bu konuda taraf olduğu' belirtildi. AYM de

1 Mayıs'ta 367 iddiasını kabul ederek oylamayı iptal etti. AK Parti, erken seçim ve anayasa değişikliği referandumu ile bu kumpası aştı ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kuralı getirildi.

MUHALEFET NEDEN İSTEMİYOR?

Eski seçim kanununa göre, ittifak halinde seçime giren partiler, ittifak yüzde 10 barajını geçtikten sonra kendi oylarıyla milletvekili çıkarıyor, partilerden 'artık oy' kalıyorsa, onlar da dağıtılarak fazladan milletvekili imkanı veriyordu. Değişiklikle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülürken, artık oyların dağıtılması kuralı kaldırıldı; sadece partilerin kendi oylarıyla milletvekili çıkarması kuralı getirildi.

Muhalefet, son seçimde artık oylardan fazladan milletvekili çıkardığı için yeni yasanın uygulanmasını istemiyor.