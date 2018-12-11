4 Bakan, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda ortak basın açıklaması yapıyor
Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılıyor. 4 Bakan, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda ortak basın açıklaması yapıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vize serbestisine ilişkin, 'Yeni pasaportların tanınmasıyla beraber kriterler 6'ya düştü' dedi.
5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'yla ilgili şu açıklamalar yapıldı:
BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:
AB’de ideolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Vatandaşlarımız AB'ye vizesiz seyahati hak ediyor. Bu haksız bir uygulama. Yeni pasaportların AB tarafından tanınmasıyla kriterler 6’ya düştü. Kararlı çalışmalarımızı devam ettirerek vize serbestisine geçeceğiz.
AB’den terör konusunda beklentilerimiz çok nettir. AB’nin fonlarda kesintiye gitmesi çelişkidir.
FRANSA'DAKİ OLAYLAR
Vandalizme karşıyız ama Aşırıcı güç kullanımına da karşıyız. Avrupa’nın güvenliği bizim için önemi bu olayların bir an önce sonlanmasını diliyoruz.
BAKAN BERAT ALBAYRAK:
Türkiye üçüncü çeyrekte de çok önemli bir performans sergiledi.
AB ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz.
Türkiye ile AB'nin ekonomik anlamda işbirliği belki de her zamankinden çok daha fazla birbirlerine olan ihtiyacını ortaya koyuyor.
Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.
AB ile işbirliğini artırma çerçevesinde bizim için en önemli konulardan bir tanesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hepimizin malumu. AB'deki bu konuyu domine eden baş ekonomiklerden sayacağımız çok yoğun diplomasiyi karşılıklı yürütmeye devam ediyoruz.
Bu ekonomik işbirliğinin gelişmesi işbirlikleri noktasında yeni küresel sisteme önemli bir mesaj verecek. Ve bu güncellenme süreci önemli bir adım ortaya koyacak.
Bugün gündüz sabah itibariyle cari rakamlarımız açıklandı. Ekim ayı itibariyle Ağustos ve Eylül'de devam eden süreci çok daha güçlü bir rakamla, bu dengelenme sürecinin çok daha güçlü şekilde rekor düzeyde 2,77 dolarlık cari fazlayla tüm zamanların rekorunu kırarak bu süreci ne kadar güçlü dengelenme süreci olarak sağlam bir şekilde ilerlediğinin altını net şekilde çiziyor. Bugün dünden, yarın da dünden daha iyi olacak.
Bu noktada baktığımızda yeni ekonomi programı vesilesiyle baktığımızda, görünen o ki cari açıkta koyduğumuz hedefte çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz ve yıl sonu 30 milyar doların bile altında çok daha pozitif bir rakamı ortaya koyacağız. Hazine tarafında başarılı tahvil ihraçları net döviz rezervi konusunda artışı ortaya koyuyor. Ve tüm bu noktada çok daha güzel gelişmelere gebe süreci inşallah ortaya çıkacağını görebiliriz.
Bu noktada baktığımızda Aralık ayında göstereceğimiz olumlu performansın devamıyla birlikte 2018 sonu itibariyle ortaya koyduğumuz, enflasyon cari denge ve büyüme noktasında baktığımızda, yeni ekonomik program hedeflerinden çok daha pozitif neticeler inşallah ortaya koyacağız.
2018’i böyle kaparken 2019’da aynı kararlı duruşla, AB ilişkilere dayalı ekonomik işbirliğinin, inşallah çok daha pozitif adımların atıldığı kararlı bir 2019’a gireceğiz.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU:
Önümüzde 7 kriter vardı. 4’üncüsüyle 5’incisi arası gerçekleştirmeye çalıştık. Hepimizin ne tür çalışmalar yapabileceği konusundaki değerlendirmeleri birlikte yapmış olduk. Biraz önce Dışişleri Bakanımız belirttiler. 7 kriterden biri olan yeni nesil pasaportlar konusunda 1 milyon 200 bin yeni nesil pasaportu vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu konudaki kriter sayısı 6’ya düşmüş oldu.
Europol ile operasyonel işbirliği ülkemiz açısından önemli, Avrupa için önemli. Ama burada kişisel verileri korumayla ilgili ortak bir iradeyi ortaya koymamız gerekir.
Geri kabul konusudur ki, vize serbestisiyle ortaya çıkacaktır. Vize serbestisi onaylandığı andan itibaren geri kabul de taraflarca kabul edilmiş olacaktır.
18 Mart mutabakatını birlikte imzaladığımız muhataplarımız konusunda iyimser olamayacağımızı ifade etmek isterim. 2015’ten bugüne kadar yüzde 97 karşı tarafa düzensiz göç azalmıştır. Bu Türkiye’nin başarısıdır. Ve Türkiye bu başarıyı ortaya koymuştur. Ve inanıyorum ki 18 Mart mutabakatı konusunda Türkiye nasıl sorumluluğunu yerine getirmişse Avrupa da sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Terörde, uyuşturucuda Avrupa açısından önleyici bir ülkeyiz. Avrupa açısından Türkiye bu konuda vazgeçilmez bir ülkedir. Avrupa’nın bu konuda Türkiye’ye karşı eli kuvvetli değildir. İki iki daha dört. Avrupa’nın bu konuda vermiş olduğu bir söz var, bunu da yerine getirmesi gerekir. Gönüllü İnsani Bakım Programı…
Burada eğer gönüllü insani kabul programı, düzensiz göç kabul yapan ülkelerden gerçekleşmezse bugün Avrupa’da yaşanan hükümet krizleri, kaoslar önümüzdeki günlerde artarak devam eder. Bu bir taraftan yabancı düşmanlığını körüklemekte, diğer taraftan da makulü ve esas itibariyle siyaseti devre dışı bırakmaya yönelik sonuçlar ortaya koymaktadır.
Şunu söylemek gerekir. “Bu kadar göç var, göç politikanız var mı” Var. Milli Göç Kurulumuz, kanunlarımızla, kurallarımızla bir çerçeve içerisinde gidiyor. Dün de bunu tahkim eden bir gelişme gerçekleşti. 165 ülke imzaladı. Bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu dünya teyit etmiş oldu. 20192un ilk yarısında, milli göç belgemiz bir sonraki toplantımıza hazır hale gelir düşüncesindeyiz.
Sınır güvenliğinde de önemli adımlar attık. Batı ve Doğu sınır güvenliğimizi özellikle sınır entegrasyonu hem fiziki hem entegrasyonumuzu sağlayacak çok önemli bir çalışma başladı. ASELSAN bu çalışmayı yürütüyor. İran, Yunanistan ve Bulgaristan ve etrafımızdaki bütün ülkelerle sınır sistemleri konusunda önemli adımlar atıyor, önemli işbirliği gerçekleştiriyoruz.
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