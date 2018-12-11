4 Bakan, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda ortak basın açıklaması yapıyor

5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'yla ilgili şu açıklamalar yapıldı:

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

AB’de ideolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Vatandaşlarımız AB'ye vizesiz seyahati hak ediyor. Bu haksız bir uygulama. Yeni pasaportların AB tarafından tanınmasıyla kriterler 6’ya düştü. Kararlı çalışmalarımızı devam ettirerek vize serbestisine geçeceğiz.

AB’den terör konusunda beklentilerimiz çok nettir. AB’nin fonlarda kesintiye gitmesi çelişkidir.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Vandalizme karşıyız ama Aşırıcı güç kullanımına da karşıyız. Avrupa’nın güvenliği bizim için önemi bu olayların bir an önce sonlanmasını diliyoruz.

BAKAN BERAT ALBAYRAK:

Türkiye üçüncü çeyrekte de çok önemli bir performans sergiledi.

AB ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Türkiye ile AB'nin ekonomik anlamda işbirliği belki de her zamankinden çok daha fazla birbirlerine olan ihtiyacını ortaya koyuyor.

Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.

AB ile işbirliğini artırma çerçevesinde bizim için en önemli konulardan bir tanesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hepimizin malumu. AB'deki bu konuyu domine eden baş ekonomiklerden sayacağımız çok yoğun diplomasiyi karşılıklı yürütmeye devam ediyoruz.

Bu ekonomik işbirliğinin gelişmesi işbirlikleri noktasında yeni küresel sisteme önemli bir mesaj verecek. Ve bu güncellenme süreci önemli bir adım ortaya koyacak.

Bugün gündüz sabah itibariyle cari rakamlarımız açıklandı. Ekim ayı itibariyle Ağustos ve Eylül'de devam eden süreci çok daha güçlü bir rakamla, bu dengelenme sürecinin çok daha güçlü şekilde rekor düzeyde 2,77 dolarlık cari fazlayla tüm zamanların rekorunu kırarak bu süreci ne kadar güçlü dengelenme süreci olarak sağlam bir şekilde ilerlediğinin altını net şekilde çiziyor. Bugün dünden, yarın da dünden daha iyi olacak.

Bu noktada baktığımızda yeni ekonomi programı vesilesiyle baktığımızda, görünen o ki cari açıkta koyduğumuz hedefte çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz ve yıl sonu 30 milyar doların bile altında çok daha pozitif bir rakamı ortaya koyacağız. Hazine tarafında başarılı tahvil ihraçları net döviz rezervi konusunda artışı ortaya koyuyor. Ve tüm bu noktada çok daha güzel gelişmelere gebe süreci inşallah ortaya çıkacağını görebiliriz.

Bu noktada baktığımızda Aralık ayında göstereceğimiz olumlu performansın devamıyla birlikte 2018 sonu itibariyle ortaya koyduğumuz, enflasyon cari denge ve büyüme noktasında baktığımızda, yeni ekonomik program hedeflerinden çok daha pozitif neticeler inşallah ortaya koyacağız.

2018’i böyle kaparken 2019’da aynı kararlı duruşla, AB ilişkilere dayalı ekonomik işbirliğinin, inşallah çok daha pozitif adımların atıldığı kararlı bir 2019’a gireceğiz.