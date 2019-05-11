'4 milyon mülteci evine dönebilecek'
Başkan Erdoğan, “Yakında Suriye’nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de terörden temizleyecek ve 4 milyona yakın sığınmacının huzur içinde dönebilmelerine imkan sağlayacağız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki büyükelçiler ve partisinin MKYK üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası yaptığı konuşmada, terörle mücadele, İsrail’in Gazze’deki hava saldırıları, Suriye ve Akdeniz’deki gelişmelere değinen Erdoğan, şu mesajları verdi:
TERÖRLE MÜCADELE: Terör ve yükselen aşırı akımlara karşı mücadeledeki çifte standart devam ediyor. PKK/YPG terör örgütüne Avrupa’nın dört bir yanında destek veriliyor. Diğer yandan FETÖ terör örgütünün elebaşı ve mensupları Amerika’da rahatça hayatlarını sürdürebiliyor.
SURİYE: Bugüne kadar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla toplamda 4 bin kilometrekarelik bir alanı teröristlerden temizleyerek bölge halkını zulümden kurtardık. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 320 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak döndü. İnşallah yakında Suriye’nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de teröristlerden temizleyecek ve ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın sığınmacının huzur içinde evlerine dönebilmelerine imkan sağlayacağız.
FİLİSTİN: İsrail’in yönetimi, Gazze’de işlediği cinayetlerin gündeme gelmemesi için bizim medya kuruluşlarımızın da arasında bulunduğu basın yayın organlarını bombalamaktan çekinmiyor. Basın özgürlüğü konusunda sözüm ona hassasiyet sahibi ülkeler ve kuruluşlar ise bu saldırılar karşısında hiçbir tepki göstermiyor. Filistin meselesinde iki devletli çözüm anlayışına zarar verecek tüm girişimlere karşıyız. Tüm ülkeleri Filistin ve Kudüs konusunda daha duyarlı davranmaya ve etkin tavırlar ortaya koymaya davet ediyoruz.
DOĞU AKDENİZ: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar ancak Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Bu bölgede yapılmaya çalışılan oldubittilere göz yummayız. Biz diyalog ve iş birliği yoluyla çözmek istiyoruz.
BÖYLE ORTAKLIK OLMAZ: Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Zira hem NATO üyesi olacaksın, NATO’da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Böyle ortaklık olmaz. NATO ittifakına 60 yıla aşkın süredir son derece önemli katkılar sunuyoruz. Aidatsa bütün ödemelerini Amerika’dan sonra ikinci, bilemedin üçüncü sırada yapan biziz ve bu konularda bayağı hassasız.
AB ÇALIM ATIYOR: Avrupa Birliği üyeliği bizim için başından beri stratejik bir dış politika hedefi oldu, olmayı da sürdürmekte ama AB hala bize çalım atıyor. Bunlar tabii katlanılabilir bir şey değil.
EN YÜKSEK KATILIM
İftara büyükelçiler düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılım gerçekleşti. İftara 94’ü büyükelçi olmak üzere 119 büyükelçilik mensubu ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, Arap Devletleri Ligi Temsilciliği, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu, D-8 Sekreteryası, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi temsilcilerinin bulunduğu 200’e yakın davetli katıldı.
Başkentin üçüncü büyük camisinin resmi açılışı yapıldı
Başkan Erdoğan, Pursaklar’da yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nin açılış kurdelesini, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eskiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte kesti.
ERDOĞAN: CAMİLER SADECE BETONDAN İBARET BİNALAR DEĞİLDİR
ÇOCUKSUZ CAMİ BOYNU BÜKÜKTÜR
Gençlerin cami alışkanlığı kazanması gerektiğini belirten Erdoğan, çocukların, gençlerin uğramadığı camilerin boynu bükük kalmaya mahkum olduğunu vurguladı.
Ankara’da Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi’nin ama bunun yanında Büyük Ankara Camii’nin başkentimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 80 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bu külliye Ankara’ya yakışır bir eser olmuştur. Bu eserin Ankara’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Önceki başkanlarımız Melih Gökçek ve Mustafa Tuna beyefendiye özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ’ye teşekkür ediyorum.”
HAYATIN BİR MERKEZİDİR
“Camiler sadece taştan tuğladan ibaret binalar değildir. Tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp Hakkın karşısında eşitlendiğimiz mukaddes mekanlardır. Camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır. İstanbul’u Sultan Ahmet’siz, Süleymaniye’siz düşünemeyiz. Ankara’yı Hacı Bayram Veli Camii ve türbesi olmadan anlatmak mümkün değildir. Kocatepe Camii de yakın dönemde Ankara’yı anlatan sembol eserlerden biridir.” “Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de şimdiden İstanbul’un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında ve avlusunda toparlayabiliyor. Bu abide eser Cumhuriyet’in Ankara’sını Osmanlı’nın Ankara’sı ile yeniden kucaklaştıracaktır. İslam toplumlarında camiler hayatın merkezi olmuşlardır. Nasıl ki kalp ayakta tutan ana organsa mabetler de ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu ayakta tutar.”
“Camilerin süsü cemaatidir. Özellikle de gençlerdir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı camiler ne kadar muhteşem olursa olsun boynu bükük kalmaya mecburdur. Cami merkezli bir hayatı özendirmemizi, teşvik etmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar işle camiler arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya kulak verip gençlerimizi camilere alıştırmalıyız.”
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