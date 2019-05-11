'4 milyon mülteci evine dönebilecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki büyükelçiler ve partisinin MKYK üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası yaptığı konuşmada, terörle mücadele, İsrail’in Gazze’deki hava saldırıları, Suriye ve Akdeniz’deki gelişmelere değinen Erdoğan, şu mesajları verdi:

TERÖRLE MÜCADELE: Terör ve yükselen aşırı akımlara karşı mücadeledeki çifte standart devam ediyor. PKK/YPG terör örgütüne Avrupa’nın dört bir yanında destek veriliyor. Diğer yandan FETÖ terör örgütünün elebaşı ve mensupları Amerika’da rahatça hayatlarını sürdürebiliyor.

SURİYE: Bugüne kadar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla toplamda 4 bin kilometrekarelik bir alanı teröristlerden temizleyerek bölge halkını zulümden kurtardık. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 320 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak döndü. İnşallah yakında Suriye’nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de teröristlerden temizleyecek ve ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın sığınmacının huzur içinde evlerine dönebilmelerine imkan sağlayacağız.

FİLİSTİN: İsrail’in yönetimi, Gazze’de işlediği cinayetlerin gündeme gelmemesi için bizim medya kuruluşlarımızın da arasında bulunduğu basın yayın organlarını bombalamaktan çekinmiyor. Basın özgürlüğü konusunda sözüm ona hassasiyet sahibi ülkeler ve kuruluşlar ise bu saldırılar karşısında hiçbir tepki göstermiyor. Filistin meselesinde iki devletli çözüm anlayışına zarar verecek tüm girişimlere karşıyız. Tüm ülkeleri Filistin ve Kudüs konusunda daha duyarlı davranmaya ve etkin tavırlar ortaya koymaya davet ediyoruz.

DOĞU AKDENİZ: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar ancak Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Bu bölgede yapılmaya çalışılan oldubittilere göz yummayız. Biz diyalog ve iş birliği yoluyla çözmek istiyoruz.

BÖYLE ORTAKLIK OLMAZ: Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Zira hem NATO üyesi olacaksın, NATO’da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Böyle ortaklık olmaz. NATO ittifakına 60 yıla aşkın süredir son derece önemli katkılar sunuyoruz. Aidatsa bütün ödemelerini Amerika’dan sonra ikinci, bilemedin üçüncü sırada yapan biziz ve bu konularda bayağı hassasız.

AB ÇALIM ATIYOR: Avrupa Birliği üyeliği bizim için başından beri stratejik bir dış politika hedefi oldu, olmayı da sürdürmekte ama AB hala bize çalım atıyor. Bunlar tabii katlanılabilir bir şey değil.