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43 milyon adli kayıt e-Devlet’ten alındı 

Adalet Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan ortak çalışma sonucu geliştirilen yazılımlarla e-Devlet ve UYAP ağı üzerinden adlî sicil bilişim sistemine erişim sağlandı.

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SORGULAMA 

e-Devlet şifresi ile gerçek kişilere, Haziran 2013 tarihinden itibaren Adli Sicil Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan adlî sicil ve arşiv kaydı alma imkanı buldu. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden gerçek kişiler tarafından 17.230.584’ü 2017 yılına ait olmak üzere, 2013-2017 yılları arasında toplam 42.476.012adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapıldı. 

6 YABANCI DİL 

Adli sicil kaydı bulunmayan vatandaşlar e-Devlet üzerinden dört yabancı dilde (İngilizce Fransızca, Almanca, İtalyanca) üzerinde barkod numarası bulunan adli sicil belgelerini alabilmekte iken bu sayı İspanyolca ve Felemenkçenin ilavesi ile 6 yabancı dile çıkarıldı. 

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