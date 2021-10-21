45 milyonluk kıyak! Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti

21 Ekim 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 16:44

Ankara, CHP'nin yönetiminde olan büyükşehir belediyesi ile CHP'li milletvekilinin tohumluk buğday alışverişi skandalı ile çalkalanıyor.



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 10 bin 911 çiftçiye dağıtılmak üzere alınan 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpayı, CHP'li İlhami Özcan Aygun'den aldığı iddia edildi.

CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE 45 MİLYON TL

Buna göre, Büyükşehir Belediyesi söz konusu 9 bin ton buğday tohumunu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da ortakları arasında bulunduğu Rumeli Buğday adlı firmadan tedarik etti. 9 bin ton Buğday karşılığında ise ilgili firmaya yaklaşık 45 milyon lira ödeme yapıldığı belirtiliyor.