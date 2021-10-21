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Politika

45 milyonluk kıyak! Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye dağıtacağı buğday ve arpa tohumluğu projesi CHP içi ticarete dönüştü. İddialara göre, 9 bin ton tohum CHP'li İlhami Özcan Aygun'un ortağı olduğu şirketten yaklaşık 45 milyon TL'ye alındı.

21 Ekim 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 16:44
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Ankara, CHP'nin yönetiminde olan büyükşehir belediyesi ile CHP'li milletvekilinin tohumluk buğday alışverişi skandalı ile çalkalanıyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 10 bin 911 çiftçiye dağıtılmak üzere alınan 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpayı, CHP'li İlhami Özcan Aygun'den aldığı iddia edildi.

CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE 45 MİLYON TL

Buna göre, Büyükşehir Belediyesi söz konusu 9 bin ton buğday tohumunu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da ortakları arasında bulunduğu Rumeli Buğday adlı firmadan tedarik etti. 9 bin ton Buğday karşılığında ise ilgili firmaya yaklaşık 45 milyon lira ödeme yapıldığı belirtiliyor.

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