AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir. Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor.

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz.

Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz.

Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor.

Belediye personeli 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz.

Sözleşmeli personelin nasıl çalıştırılacağına ilişkin düzenlemeler mevcut. Buna geçenler devlet memuru kadrosunda devam edecekler. Sözleşmeli personellerin devam garantisi olmadığı gibi terfi imkanları ve imza yetkileri yoktu. Bunlar devlet memuru statüsüne gireceklerinden dolayı bu imkanlardan yararlanacaklar.

Sözleşmeli olarak çalışan kamu personelleri 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır

EYT ile kısmı biz bitirdik. Taktir yüce Meclis'in.