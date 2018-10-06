5 yıl aradan sonra yine Kızılcahamam
AK Parti’nin FETÖ nedeniyle 5 yıldır Afyon’da gerçekleştirdiği istişare kampı, yeniden Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine taşındı. Ekonomi, dış politika, güvenlik gündemiyle toplanan kampta yerel seçimler de değerlendirilecek.
- STAR ANKARA
AK Parti'nin geleneksel istişare kampı, 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam’da gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak olan kamp için milletvekilleri dün akşamdan itibaren otele giriş yapmaya başladı. Dış politika, terörle mücadele ve ekonomi “ana gündem” maddelerini oluşturacak olan kampta yerel seçimlere yönelik strateji ve değerlendirmeler de masada olacak konular arasında öne çıkıyor.
DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK
AK Parti, daha önce Asya Termal Tesisleri adını taşıdığı dönemde Kızılcahamam’daki istişare toplantılarını bu otelde gerçekleştiriyordu. Ancak tesisin FETÖ bağlantısı dolayısı ile 2013 yılından bu yana yıllık istişare toplantıları Afyonkarahisar’a alınmıştı. FETÖ ile yapılan mücadele sonrasında otelin de terörden arındırılıp yeni yapıya kavuşmasının ardından AK Parti de, tekrar Kızılcahamam’a dönüş yaptı. Akşam saatlerinden itibaren milletvekillerinin giriş yaptığı kamp, bugün Başkan Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak. Sabah oturumunda sadece Erdoğan’ın konuşması yer alacak. Öğleden sonra ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “dış politika”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “güvenlik” konusunda sunum yapacak. Bakanların sunumunun yanı sıra, Meclis grup başkanvekilleri “TBMM gündemi”, AK Parti yönetimi de parti çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, yerel seçim hazırlıkları ile ilgili milletvekilleri ve parti kurucularını bilgilendirecek.
PAZAR GÜNDEMİ: EKONOMİ
Kampın Pazar günkü gündemini ise “ekonomi” oluşturacak. Sabah oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumu olacak. Daha sonra da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen “genel istişare ve değerlendirme” bölümüne geçilecek. Bu bölümde söz almak isteyen milletvekilleri konuşacak. Vekiller, genel politikalar, bakanların faaliyetleri gibi konularla ilgili görüş, öneri ve eleştirilerini gündeme getirecekler. Kamp, Başkan Erdoğan’ın kapanış konuşmalarıyla sona erecek.
AK Partili kadınlara seçim anketi
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yerel seçimlere yönelik yapılan anket çalışmasında, “Belediye başkanlığını kazanamadığımız illerdeki eksikliklerimiz neler?” gibi soruların cevapları arandı.Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini anlattı. Çam, Başkan Erdoğan’ın, aralarında iş kadınlarının yanı sıra parti teşkilatlarından gelen isimlerin de yer aldığı üyeler ile tek tek tanıştığını aktardı.
Yerel yönetimlere hazırlık kapsamında çok yönlü bir çalışma içinde bulunduklarını anlatan Çam, şöyle konuştu:”Yerel seçimlere yönelik hazırladığımız anket çalışması kapsamında, yerel yönetimlere ilişkin sorularımızı kadınlarımıza soruyoruz. Belediye başkanlığını kazanamadığımız illerdeki eksikliklerimiz neler? AK Parti olarak kazanamadığımız illerdeki sebepleri araştırıyoruz. Ziyaretler başta olmak üzere vatandaşlarla buluşmalarda, onlardan gelecek soruları önceden belirleyerek, bu soruların cevaplarını hazırlıyoruz. Böylece teşkilatımızın, partimizin politikaları hakkında vatandaşlara ilk ağızdan doğru bilgi vermesini sağlıyoruz.”
Şehir AK Parti kampına hazır
AK Parti, 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın 5 yıl aradan sonra yine Kızılcahamam’da yapılıyor olması kenti harekete geçirdi. Kamp nedeniyle kentin her tarafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, cadde ve sokaklar bayraklar ve Başkan Erdoğan’ın fotoğrafları ile süslendi, Erdoğan’a hitaben pankartlar asıldı. Erdoğan’ın daha önceki kamplarda ziyaret ettiği meşhur kıl çadır da hazırlandı.
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