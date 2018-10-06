5 yıl aradan sonra yine Kızılcahamam 

AK Parti'nin geleneksel istişare kampı, 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam’da gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak olan kamp için milletvekilleri dün akşamdan itibaren otele giriş yapmaya başladı. Dış politika, terörle mücadele ve ekonomi “ana gündem” maddelerini oluşturacak olan kampta yerel seçimlere yönelik strateji ve değerlendirmeler de masada olacak konular arasında öne çıkıyor.

DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK

AK Parti, daha önce Asya Termal Tesisleri adını taşıdığı dönemde Kızılcahamam’daki istişare toplantılarını bu otelde gerçekleştiriyordu. Ancak tesisin FETÖ bağlantısı dolayısı ile 2013 yılından bu yana yıllık istişare toplantıları Afyonkarahisar’a alınmıştı. FETÖ ile yapılan mücadele sonrasında otelin de terörden arındırılıp yeni yapıya kavuşmasının ardından AK Parti de, tekrar Kızılcahamam’a dönüş yaptı. Akşam saatlerinden itibaren milletvekillerinin giriş yaptığı kamp, bugün Başkan Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak. Sabah oturumunda sadece Erdoğan’ın konuşması yer alacak. Öğleden sonra ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “dış politika”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “güvenlik” konusunda sunum yapacak. Bakanların sunumunun yanı sıra, Meclis grup başkanvekilleri “TBMM gündemi”, AK Parti yönetimi de parti çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, yerel seçim hazırlıkları ile ilgili milletvekilleri ve parti kurucularını bilgilendirecek.

PAZAR GÜNDEMİ: EKONOMİ

Kampın Pazar günkü gündemini ise “ekonomi” oluşturacak. Sabah oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumu olacak. Daha sonra da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen “genel istişare ve değerlendirme” bölümüne geçilecek. Bu bölümde söz almak isteyen milletvekilleri konuşacak. Vekiller, genel politikalar, bakanların faaliyetleri gibi konularla ilgili görüş, öneri ve eleştirilerini gündeme getirecekler. Kamp, Başkan Erdoğan’ın kapanış konuşmalarıyla sona erecek.