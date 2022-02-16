500 bin askerin hazır olduğunu vurgulayan Bodnar, Türkiye'nin önemine işaret etti!

Türkiye Gazetesi 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:54

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile yaşadıkları gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bodnar, Rusya'nın savaş gücünü bildiklerini vurgulayıp "Rus işgal girişimine karşı erkeği, kadını genci, yaşlısı ile çok büyük bir direnişe hazırlanıyoruz. Rusya'nın tüm Ukrayna'yı birkaç günde işgal edeceği iddia ediliyor. Ukrayna 2014'teki ülke değil ve tüm dünyayı şaşırtacağız" diye konuştu. Bodnar, Rus ordusunun kimyasal, nükleer silah kullanımı, topyekûn işgal girişimi dâhil bütün yolları deneyebileceğini iddia etti.

BELARUS ASKERİ SAVAŞTIRILACAK

Ukrayna Büyükelçisi'ne göre Putin'in bölge projeksiyonu SSCB sonrası bağımsız kalan bütün ülkeleri Belaruslaştırmak.

Belarus ordusunun kıyafet değiştirerek Ukrayna'ya karşı savaştırılacağını ileri süren Bodnar, "İçeride 500 bin eski askerimiz var ve tamamına yakını Rusya'ya karşı savaşmak için orduya yazıldı" diyen Bodnar şöyle konuştu: Ordu ve yedekler yanında erkek nüfusumuzun yarısından fazlası bu savaşta yer almak istiyor. Kadınlarımız, kızlarımız dâhil milyonlarca Ukraynalı savunma hatlarında ülkesini savunmak için hazır olacak" dedi.

TÜRKİYE FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

"Bu krizin savaşa dönüşmesi bütün dünya denklemini değiştirir. Ukrayna, Asya-Avrupa denkleminin kilit ülkesi. Batı tehlikenin farkında ancak bizim açımızdan Türkiye'nin duruşu ve özellikle Kırım konusundaki tutumu çok değerli. Türkiye ile çok ciddi müştereklerimiz ve işbirliğimiz var. Bu vasatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti ile de çok farklı bir boyut kazandı. Diplomasi alanında yapılanlar ise zaten takdire şayan."

"Putin Rusyası bugüne dek Kafkasya ve diğer coğrafyalarda asker tehdidi ile tüm ülkelere diz çöktürdü, teslim aldı. Birkaç istisna dışında tüm bölge ülkelerinde askerî garnizonlar kurdu. Bu ülkeleri kukla kadrolarla yönetiyor. Bizden de bağımsızlığımızı istiyor. Bu anlamda Rusya'ya meydan okuyan ve teslim olmayan tek ülke Ukrayna. Bu durum Putin'e büyük prestij kaybettirdiği için böylesine agresif."

"Rusya'da yapılan bir ankete göre Rus halkının yüzde 91'i Ukrayna ile savaşa karşı. Benzer durum Rus ordusunun asker ve komuta kademesinde de var. Hiçbir şey Kremlin'de planlandığı gibi olmayacak ve Putin Rusya'sının çöküşü Ukrayna'dan başlayacak."