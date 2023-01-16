İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7989
  • EURO
    20,3331
  • ALTIN
    1156.8
  • BIST100
    5207.67
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • 50/d'lilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme TBMM'ye gönderildi
Politika

50/d'lilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme TBMM'ye gönderildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna alınmasını içeren kanuni düzenlemenin TBMM'ye gönderildiğini açıkladı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 21:35 - Güncelleme:
50/d'lilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme TBMM'ye gönderildi
ABONE OL

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenlemenin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla Cumhurbaşkanlığında görüşüldüğü ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadro Sorunu Çözüme Kavuşuyor' başlıklı basın açıklamasında yer verildiği gibi ilgili kanuni düzenleme 2547 sayılı kanuna ilişkin diğer değişiklik önerileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine arz edilmiştir."

  • 50/d
  • araştırma görevlisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.