55 bin korucuya 135 TL müjdesi

Müjdeli haber 15 Ocak 2019’da yürürlüğe girerek geçerlilik kazanacak. Korucuların karar sonrası mutlu olduğunu dile getiren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, başkaca iyileştirmeler yapılmasının da faydalı olacağını dile getirdi.

MEMUR MAAŞI

Sözen, yaptığı açıklamada, asgari ücretin 1603 liradan 2 bin 20 liraya çıkarılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı ve hükümete bu yaklaşımları için teşekkür ettiklerini aktardı.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Sözen “Asgari ücrete yapılan iyileştirme, eski asgari ücretin bir miktar üstünde 1710 lirayla vatan savunması yapan biz güvenlik korucuları camiasında umutlu bekleyişe sebep olmuştur. Vatan savunmasının bedelinin olmayacağını biliyoruz. Bizler de herkes gibi ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Devlet büyüklerimizden beklentimiz, maaşımızın ‘en düşük devlet memuru’ maaşına endekslenmesidir” ifadelerini kullandı.