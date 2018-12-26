Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

55 bin korucuya 135 TL müjdesi

Güvenlik korucularının merakla beklediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da söz verdiği ek 135 lira operasyon tazminatı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Müjdeli haber 15 Ocak 2019’da yürürlüğe girerek geçerlilik kazanacak. Korucuların karar sonrası mutlu olduğunu dile getiren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, başkaca iyileştirmeler yapılmasının da faydalı olacağını dile getirdi. 

MEMUR MAAŞI 

Sözen, yaptığı açıklamada, asgari ücretin 1603 liradan 2 bin 20 liraya çıkarılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı ve hükümete bu yaklaşımları için teşekkür ettiklerini aktardı. 

UMUTLU BEKLEYİŞ

Sözen “Asgari ücrete yapılan iyileştirme, eski asgari ücretin bir miktar üstünde 1710 lirayla vatan savunması yapan biz güvenlik korucuları camiasında umutlu bekleyişe sebep olmuştur. Vatan savunmasının bedelinin olmayacağını biliyoruz. Bizler de herkes gibi ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Devlet büyüklerimizden beklentimiz, maaşımızın ‘en düşük devlet memuru’ maaşına endekslenmesidir” ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Rusya durdurulamayan silahını test etti

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA