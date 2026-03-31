5G ile yeni bir dönemin kapıları aralanıyor! Başkan Erdoğan: Türkiye bentleri yıkarak gümbür gümbür geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, haberleşme, teknoloji, enerji ve üretim verimliliğimizi yükseltecek, dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin hazırlık çalışmalarından test ve kurulum süreçlerine kadar emeği geçen tüm kurumlarımızı, şirketlerimizi, mühendislerimizi ve sektör çalışanlarımızı hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

SİBER VATANI KORUYAMAMAK EGEMENLİK ZAFİYETİDİR

* Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız.

* Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir.

* Sınırları kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde ciddi zafiyet vardır.

* 5G'nin veri merkezleri, yapay zeka kapasiteleri ile birlikte düşünüldüğünde milli egemenlik meselesi olduğu açıktır. Ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık. Dijital egemenlik, milli güvenlik meselesidir.

* 2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunu 2025'te 657 bin kilometreye ulaştırdık, geniş bant internet sayımızı 3 binden 98 milyona, internet abone sayımızı 23 milyondan 100 milyona çıkarttık.

* Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız.

* Aylık ortalama 494 dakika süre ile Avrupa'da birinci sıradayız. Emniyet ve istihbarat teşkilatımız, ilgili kurumlarımız her senaryoya hazırlıklı şekilde önlem, aksiyon ve karşı koyma planlarını başarıyla hayata geçiriyor.

* Biz siber güvenliğe sadece tehditler karşısında gösterilen bir tepki değil, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak bakıyoruz.

* Geçmişte teknolojik gelişmeleri takip eden bir Türkiye vardı, yeni teknolojileri tribünden izleyen bir Türkiye vardı. Yıllarca Türkiye'nin belli alanlarda geri kalmışlığını milletimizin giydiği kıyafete bağladılar.

* Bu bağnazlığa biz itiraz ettik. Biz yapamayız diyen özgüven yoksunlarına teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Hem kendi teknolojimizi üretiyoruz, hem de ürettiğimiz teknolojiyi birçok ülkeye ihraç ediyoruz.

* Dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olmayı başardık. Savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde çağa yön çiziyor, yön tayin ediyoruz.

* Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz. TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyor, destanlaşıyor, yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz.

* 5G teknolojimizle başarımızın haklı gururunu yaşıyoruz. 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. Yaygın kapsama hedefi ile kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar ülkemizin dört bir yanını 5G ile donattık.

"5G İLE İLETİŞİM HIZIMIZ 10 KAT ARTACAK"

* Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 yıl içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız.

* 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Daha önce binlerle ifade edilen bağlantı kapasitesi milyonlarca cihaza erişiyor. 5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmayıp şekil değiştirdiği bir kapıyı aralıyoruz.

* Sanal ağlar kurulabilecek. Böylece sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek.

* 5G ile güvenlik alanında da yeni kazanımlar elde edeceğiz. Uç bilişim yaklaşım marifetiyle siber riskleri daha da azaltacağız.



* Kent güvenlik yönetim sisteminden, hudut kapısı sisteminden KADES'e, polis teşkilatlarımızın suç ve suçlularda kullandığı uygulamalarla işlevselliği daha da artmış olacak.