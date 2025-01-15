6 günde yaklaşık 6 bin başvuru! AK Parti Kadın Kolları siyasette yeni yüzler arıyor

Keşir, AA muhabirine, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'ne yönelik yürütülen hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kadın kolları olarak 7'nci kongrelerine hazırlandıklarına dikkati çeken Keşir, şu ana kadar 700 ilçe ve 25 il kongresinin tamamlandığını, temel hedeflerinin ekibi güçlendirmek ve yenilemek olduğunu söyledi.

Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm illerdeki coşkuyu Ankara'ya da taşıyarak, düğün havasında, bayram havasında güzel bir kongre yapmak istiyoruz. Bu konuda mütevazı olamayacağım, sonuçta deneyimli bir ekibiz. Kadın kolları ekibi olarak söylüyorum, 6 kongre süreci işletmiş bir ekip 7'nci kongresini yapacak. O anlamda ekibimizin kurumsal hafızası, deneyimiyle tüm kadınların coşkusunu, enerjisini, siyasetteki kararlılığını gösteren bir kongre olacağına inanıyorum."

- "TÜRKİYE'NİN TAMAMININ TEMSİL EDİLECEĞİ YÖNETİMLER OLUŞSUN İSTİYORUZ"

Kadın Kolları Başkanı Keşir, kongrede görev alacak yeni yönetimde, ilk kez siyasete girecek kadınlara öncelik tanınacağının altını çizerek, iller ve ilçelerde yeni yönetim listelerinin en az dörtte birinin bu şekilde oluşturulmasını istediklerini söyledi.

Siyasete yeni isimlerin dahil edilmesine önem verdiklerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da bu anlamda ciddi bir vizyoner duruşunun bulunduğunu anlatan Keşir, şöyle devam etti:

"Farklı mesleklerden, farklı şehirlerden, farklı kimliklerden, yani Türkiye'nin tamamının temsil edileceği ve Türkiye'nin tamamında da insanların kendini ifade edebileceği yönetimler oluşsun istiyoruz. Bunu da hem ilçe kongreleriz için hem il kongrelerimiz için arkadaşlarımıza tavsiye ettik. Aynı şeyi genel merkez için bizim de yapma yönünde gayretimiz var. Ümit ediyorum bunu da başaracağız."

- DİJİTAL BAŞVURU SİSTEMİ AÇILDI

Kongre öncesinde, AK Parti bünyesinde siyaset yapmak isteyen kadınlar için 9 Ocak'ta dijital başvuru sistemini aktif hale getirdiklerini, sisteme "https://mkykbasvuru.akkadin.org.tr/" adresi üzerinden başvuru yapılabileceğini bildiren Keşir, şunları kaydetti:

"Dijital başvuruyu da tekrar gündemimize aldık. Geçtiğimiz dönemde de benzer bir uygulama yapılmıştı, arkadaşlarımız bizlere online başvuru yapabilir. İstiyoruz ki bize herkes ulaşabilsin, yani AK Parti de siyaset yapmak isteyen tüm kadınlara kapımız açık. Türkiye'nin her yerinden, her meslek, eğitim grubundan kadınlarla çalışmak istiyoruz. Onların deneyimleri, yaşam tecrübeleri, mesleki tecrübeleri, bölgeleri ile ilgili tecrübeleri bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar da yaklaşık 6 bin civarında başvuru aldık."

- "BAŞVURULARI YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

AK Parti'nin 5,6 milyon kadın üyesi ve 600 bin teşkilat çalışanıyla dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğuna işaret eden Keşir, "Başvuruları yapay zeka üzerinden filtreleme yaparak değerlendireceğiz. Bu çalışmayla MKYK taslak listesi hazırlanacak." bilgisini paylaştı.

Keşir, başvuru linklerinin sosyal medya üzerinden de duyurulduğunu belirterek, "Mesleki tecrübemle ya da yaşam tecrübemle 'ben de siyaset üretebilirim' diyen tüm kadınları buraya başvurmaya davet ediyorum. Gelsinler hep birlikte siyaset yapalım. Bu ülkeyi daha müreffeh, güçlü yarınlara, güçlü kadınların var olduğu yarınlara hep birlikte taşıyalım." çağrısında bulundu.

