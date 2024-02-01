İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Türkiye'deki depremlerde yaşanan can kaybı sayısına ilişkin sözlerinin ardından başlayan tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Bir merkezden, sanki bir açık bulmuşçasına, hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant yapanları esefle kınıyorum. Biz doğruları milletimize söylemek zorundayız. Siyaseti ülkemize yakışır şekilde yapmak zorundayız. Depremde kaybettiğimiz insanlar yüzünden siyasi rant elde edilmez. Vefat eden kardeşlerimizin acısı üzerinden bir siyasi senaryo ile birlikte, sanki bir şey bulmuşçasına hareket edip tek merkezden kontrol edilen ve sanki bir açık var, malzeme bulduk, bu malzemeden rant devşiririz anlayışını kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum.

6 Şubat'ın yıl dönümü geliyor. Şimdi Tozkoparan'dayız, burada da kentsel dönüşüm yaptığımızda siyasi rant yapmamalıyız diyoruz. Türlü türlü oyunlarla kardeşlerimizin kafasını çelmek için bir sürü eylemler yaptılar. Yapılması gereken dönüşümü hızlı bir şekilde yaptık. Şimdi Tozkoparan hızlı bir dönüşüm yaptı, oradaki herkes mutlu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Daha önce de söyledim. Mevcut yönetimin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların ajanslar üzerinde kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız, İstanbul'un meseleleri ile ilgileneceğiz dedik. Kanal İstanbul, İstanbul'a bir ihanettir söylemi ile aynı senaryoları kuruyorlar. Bu senaryoların farkındayız biz. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Samimi olmadıklarını biliyoruz. "